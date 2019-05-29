مال وأعمال

قال مصدر حكومي موثوق لـ«النهار» ان مجلس الوزراء وجه كافة الوزارات لتفعيل خطط الطوارئ لديها، تحسباً لأي مستجدات، موضحاً أنه حتى الاَن يبدو التوتر العسكري في المنطقة هادئاً لكن الحذر مطلوب.

وكشف المصدر أن الحكومة ركزت على الوزارات ذات الطابع الخدمي مثل التجارة والنفط والمواصلات والخدمات والكهرباء والماء والصحة والجهات المنوط بها توفير السلع الغذائية وما الى ذلك، مشيراً في الوقت ذاته الى أن الاحتياطات الأمنية في ذروتها دائماً.

وكشف عن طرح خطة طوارئ موسعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون هناك استراتيجيات متكاملة للتعامل مع أي مستجدات.

وتحدث المصدر عن تشكيل جهاز لادارة الأزمات، يكون معنياً بوضع خطة طوارئ شاملة في جميع القطاعات.

وتم تكليف الجهاز الجديد بتحديد مدى قدرة المخزون الاستراتيجي من السلع والأدوية والطاقة على مواجهة أي مستجدات تطرأ على الوضع الراهن، خاصة في ظل التصعيد بين الولايات المتحدة وايران.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق أن مخزون البلاد الاستراتيجي من المواد الغذائية قادر على سد احتياجات البلاد لنحو 9 أشهر.

فيما قالت وزارة الصحة أن مخزون الأدوية واللوازم الطبية يكفي لمدة 6 أشهر، فيما نسقت الجهات المختصة فيما بينها على مستويات رفيعة لتأمين المنشاَت الحيوية ومنها المنشاَت النفطية والموانئ وغيرها من المرافق ذات الطابع الاستراتيجي.

في سياق متصل أكد المصدر أن العمل جارٍ على قدم وساق من أجل توفير كميات اضافية من منتجات الوقود بادخال خزانات جديدة للخدمة، مشيرة الى أن احتياطي الوقود يكفي حالياً لأكثر من 30 يوماً، بينما يجري العمل على زيادة تلك الاحتياطات بمعدل الضعف على أقصى تقدير.

وذكر المصدر كذلك ان هناك محادثات حول زيادة المخزون الاستراتيجي من المياه، من خلال ايجاد آليات مساندة لتحلية المياه، من خلال استيراد كميات اضافية، عبر شركات متخصصة.

