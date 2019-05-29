مال وأعمال

تخطط جهات رقابية الي وضع معايير وضوابط جديدة في اطار هيكلة للتمويل العقاري بهدف تحسين اداء محافظ القروض لدى المصارف والمؤسسات التمويلية من جهة وكذلك لتنشيط القطاع العقاري من جانب أخر،ويأتي ذلك التطور عقب أن اقر مجلس الوزراء اعادة هيكلة التمويل العقاري بما يلبي متطلبات الوضع الحالي وارتفاع تكلفة البناء والأراضي.

وكشفت مصادر لـ «النهار» أن جهات ائتمانية تنسق مع اتحادات ومؤسسات عقارية في محاولة لتسريع اعادة الرهن العقاري بضوابط ومعايير جديدة تواكب تطلعات السوق المصرفي والجهات الرقابية وحيث سجلت عمليات التمويل العقاري نموا خلال الفترة الماضية بنسبة 1.6% بنهاية ابريل الماضي وذلك نتيجة لارتفاع حجم الأصول حيث سجلت زيادة قدرها 2.5 % على أساس سنوي عقب تراجعات دامت لأكثر من عام.

وكشفت مصادر أن حجم التمويلات الموجهة للعقار بلغت نحو 10.4 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي وقد ساهم في ذلك النمو تقديم الجهات الائتمانية بعض التسهيلات لتنشيط المحافظ العقارية، ويمثل الائتمان الممنوح للعقار 27?8% من اجمالي الائتمان الممنوح بشكل عام وفق بيانات بنك الكويت المركزي.

ووفقاً للتقارير والبيانات العقارية والمصرفية بلغ عدد شركات القطاع العقاري المسجلة في بورصة الكويت بلغ 40 شركة بنهاية عام 2018، وهو القطاع الثاني من حيث عدد الشركات بعد قطاع الخدمات المالية، ويمثل عددها 23% من عدد الشركات المدرجة، الذي بلغ 175 شركة.

وبحسب التقاريرمازال قطاع العقار في المرتبة الخامسة بين القطاعات بحصة قدرها 20.4% من كمية الأسهم المتداولة، والرابعة بحصة قدرها 5.6% من قيمة الأسهم المتداولة، فيما يأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد الصفقات المتداولة بحصة مثلت 13.7%، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم 22 شركة عقارية خلال الربع الأخير 2018.

وسجلت القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المنصرفة من بنك الائتمان الكويتي نحو 52?6 مليون دينار (نحو 173?5 مليون دولار) خلال شهري يناير وفبراير من الربع الأول 2019 مشيرا أن قروض المحفظة العقارية بلغت 359?2 ألف دينار (نحو 1?1 مليون دولار) لأغراض التوسعة والترميم.

