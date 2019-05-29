مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع بالمؤشر العام بـ 42?6 نقطة ليبلغ مستوى 5671?3 نقطة بنسبة بلغت 0?76 في المئة.

وبلغت كمية تداولات المؤشر 108?12 مليون سهم تمت من خلال 6077 صفقة نقدية بقيمة 34?6 مليون دينار (نحو 117?64 مليون دولار).

واستقر مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 4734?14 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 34?6 مليون سهم تمت عبر 1330 صفقة نقدية بقيمة 2?8 مليون دينار (نحو 9?52 ملايين دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 63?3 نقطة ليصل الى مستوى 6153 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1?04 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 73?4 مليون سهم تمت عبر 4747 صفقة بقيمة 31?7 مليون دينار (نحو 107?78 ملايين دولار). وجاءت شركات (أرجان) و(منشآت) و(المنار) و(تنظيف) و(تحصيلات) بالأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(بيتك) و(خليج ب) و(زين) و(وطني) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (السورية) و(الراي) و(المدن) و(منازل) و(المصالح ع) الأكثر انخفاضا. وتابع المتعاملون ايضاحا من شركة (ألافكو لتمويل شراء تأجير لطائرات) بشأن تداولات غير اعتيادية وافصاح من شركة (سنام العقارية) بشأن دعاوى واحكام فضلا عن موافقة (هيئة أسواق المال) على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (المجموعة المشتركة للمقاولات).

