مال وأعمال

«د ب أ»: بدأ الاقتصاد السويدي يعاني من تداعيات الحرب التجارية العالمية، حيث يتوقع المحللون أن يعلن مكتب الاحصاء السويدي غدا نمو أكبر اقتصاد في شمال أوروبا بنسبة 0?2% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ونموه بمعدل 1?7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وأشارت بلومبرج الى ان الاقتصاد السويدي الذي يعتمد على التصدير يعاني من تداعيات تراجع أداء اقتصاد منطقة اليورو وهي الشريك التجاري الأول له. كما فقدت الصادرات قوة الدفع، وتراجع الطلب المحلي على خلفية اضطراب سوق العقارات في السويد، والذي قلص رغبة المستهلكين في الانفاق.

يقول «أندرياس وولستروم» المحلل الاقتصادي في «سويدبنك» انه من المهم بالنسبة لمعدل التضخم استمرار نمو الطلب المحلي في السويد «ففي حالة حدوث أي تراجع حاد للطلب المحلي، قد نجد تخفيفاً أكبر للسياسة النقدية من جانب البنك المركزي السويدي مع تراجع الكورونا السويدية»

