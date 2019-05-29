مال وأعمال

قام رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، برفقة الرئيس التنفيذي م. كامل العوضي بزيارة موظفي الشركة في مبنى الركاب رقم 4 خلال وقت الافطار في الشهر الفضيل، حيث شارك الجاسم والعوضي مائدة الافطار مع العاملين بأجواء اتسمت بالأسرية والمحبة والأخوة، كما تخللتها جولة في أنحاء المطار للاطلاع على آلية العمل في هذا الوقت.

وفي هذا الشأن، تقدم رئيس مجلس الادارة يوسف الجاسم بالتهاني والتبريكات للعاملين وسائر الموظفين العاملين على مدار الساعة في مبنى الركاب رقم 4 بحلول الشهر الفضيل متمنياً لهم ولجميع المسلمين أن يعيده المولى عز وجل عليهم بالخير واليمن والبركات وأن يديم نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الاحمد حفظهما الله ورعاهما.

وقال الجاسم: «نعتز بما يقوم به أبناؤنا وأخواننا من العاملين في دائرة الخدمات الأرضية من جهود حثيثة في تقديم أفضل الخدمات للمسافرين الاعزاء، حيث انهم يعدوّا واجهة الخطوط الجوية الكويتية في مطار الكويت الدولي وذلك من خلال تواصلهم مع المسافرين بمختلف الظروف الزمانية سواء في شهر رمضان المبارك أو غيره».

وحث الجاسم العاملين في دائرة الخدمات الارضية بالاستمرار في بذل المزيد من الجهود سواء من حيث الخدمة المقدمة للراكب أو من خلال ضبط المواعيد والتي وصلت من 90 إلى 100 في المئة كما أصبحت هدفاً رئيساً لمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، لافتاً إلى اعتماد الشركة بشكل كبير على دور الخدمات الأرضية الذي يعكس صورة الخطوط الجوية الكويتية لركابنا.

واشار الجاسم إلى أن الخطوط الجوية الكويتية وصلت اليوم لمرحلة اللاعودة في الخدمات التي تقدمها للركاب ولا يوجد هناك مجال إلى التراجع أو التقاعس حيث تحرص الشركة على الحفاظ على أعلى مستويات الخدمة، مبيناً أن «الكويتية» كونها الناقل الوطني لدولة الكويت فهي ملك للدولة وللشعب الكويتي لذا لابد أن يحافظ الجميع على اسمها وسمعتها لتبقى دائماً مميزة في السماء. واختتم الجاسم كلمته بالتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان للعاملين في الخدمات الارضية، مؤكداً على تقديم كامل الدعم لهم خاصة مع دخول موسم الصيف والاستعداد الجيد لاستقبال السادة المسافرين وتوفير كل سبل الراحة لهم في مبنى الركاب رقم 4، متمنياً لهم التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة.

