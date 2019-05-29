loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الأ?نيوز أطلق سوقه الرمضاني الثاني


دشنت إدارة الأ?نيوز على «سوق الأ?نيوز الرمضاني» للسنة الثانية على التوالي في منطقة غراند بلازا في الأ?نيوز، وذلك اتساقاً مع أجواء الشهر المبارك.
حيث استهدف السوق توفير وتسويق المنتجات الرمضانية كالتمور، العطور، البخور، الحلويات والهدايا الرمضانية وغيرها تحت سقف واحد، وذلك ليتمتع الزوار بتجربة تسوق إضافية مختلفة.
وقد تميز سوق الأ?نيوز الرمضاني بطابع الأسواق التراثية في المدن العربية والتي تتميز بالتنوع الجميل وتحاكي أجواء الشهر الفضيل، وذلك بمشاركة أكثر من 27 محل لبيع المستلزمات الرمضانية.
كما خصص سوق الأ?نيوز الرمضاني ركنًا خاصًا بالأطفال من خلال مشاركة العلامة التجارية الجديدة الخاصة بمجال الألعاب والترفيه «كيدز توبيا».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة