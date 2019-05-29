مال وأعمال

دشنت إدارة الأ?نيوز على «سوق الأ?نيوز الرمضاني» للسنة الثانية على التوالي في منطقة غراند بلازا في الأ?نيوز، وذلك اتساقاً مع أجواء الشهر المبارك.

حيث استهدف السوق توفير وتسويق المنتجات الرمضانية كالتمور، العطور، البخور، الحلويات والهدايا الرمضانية وغيرها تحت سقف واحد، وذلك ليتمتع الزوار بتجربة تسوق إضافية مختلفة.

وقد تميز سوق الأ?نيوز الرمضاني بطابع الأسواق التراثية في المدن العربية والتي تتميز بالتنوع الجميل وتحاكي أجواء الشهر الفضيل، وذلك بمشاركة أكثر من 27 محل لبيع المستلزمات الرمضانية.

كما خصص سوق الأ?نيوز الرمضاني ركنًا خاصًا بالأطفال من خلال مشاركة العلامة التجارية الجديدة الخاصة بمجال الألعاب والترفيه «كيدز توبيا».

