مال وأعمال

بروكسل - «كونا»: دعا وزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي إلى إصلاح شامل لمنظمة التجارة العالمية وحذروا من أن المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها تواجه تحديات لشرعيتها.

وقال وزير التجارة الروماني ستيفان رادو أوبرا في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع «تواجه منظمة التجارة العالمية تحديات خطيرة لشرعيتها وقدرتها على العمل بفعالية لكن اسمحوا لي أن أكون واضحا سنخسر أكثر ما نكسبه إذا تنازلنا عنها».

وشدد أوبرا الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي على ضرورة العمل من أجل إصلاح شامل للمنظمة بما في ذلك تقديم حل مؤقت لأزمة هيئة الاستئناف حتى نتمكن من مواصلة ضمان أهمية منظمة التجارة العالمية في العصر الحديث».

من جانبها قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة سيسيليا مالمستروم في المؤتمر الصحفي «هناك بعض المخاوف خاصة فيما يتعلق بهيئة الاستئناف والتي سيتوقف عملها بحلول نهاية العام الحالي إذا لم يحدث شيء».

وأضافت «سنواصل الوقوف إلى جانب هيئة الاستئناف»، مشيرة الى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع باقي أعضاء المنظمة للخروج بحل مؤقت يحافظ على الطابع الملزم لنظام تسوية المنازعات داخل منظمة التجارة العالمية.

