مال وأعمال

أطلق البنك التجاري الكويتي بطاقة فيزا Signature والتي توفر لحامليها العديد من المزايا المرتبطة بالسفر وإمكانية الاسترداد النقدي و يقوم البنك بإصدارها بدون أية رسوم لفترة 5 سنوات.

صرح انكوش دايفيدسون مدير فيزا انترناشيونال في الكويت قائلاً «إن النتائج الايجابية التي لمسناها عقب إطلاق البنك التجاري لبطاقة فيزا Signature تعكس الفرص الكبيرة المتعلقة بالحلول غير النقدية المتاحة في الكويت ومدى الإقبال والتفاعل الايجابي من جانب العملاء تجاه المنتجات المبتكرة المتعلقة بالمدفوعات الرقمية والبطاقات التي تسهم في توفير مكافآت للعملاء عند استخدامها داخلياً أو خارجياً عند السفر.

من جانبه صرح عبدالعزيز ملك مساعد مدير عام مركز البطاقات / قطاع الخدمات المصرفية للافراد «إن بطاقة فيزا Signature الجديدة والتي تم إطلاقها تتمتع بباقة فريدة من المزايا الحصرية ويتم اصدارها بدون رسوم لفترة 5 سنوات وتأتي كإضافة قيمة لمجموعة البطاقات الائتمانية المصدرة من البنك وتمنح البطاقة إمكانية الاسترداد النقدي بنسبة تصل إلى 3 في المئة من قيمة مشترياتهم شهرياً عند إتمام عمليات الشراء باستخدام البطاقة.

