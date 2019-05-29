مال وأعمال

حصدت شركة «أصداء بي سي دبليو» جائزة «شركة العام الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط» خلال حفل توزيع جوائز سيبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 2019 الذي استضافته مجموعة «هولمز» في لندن، معززة ريادتها في قطاع العلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط. وتعتبر جوائز سيبر الأضخم من نوعها في قطاع العلاقات العامة على مستوى العالم، وتمثّل معياراً موثوقاً لتقييم الأداء في قطاع العلاقات العامة. وشهدت الجوائز في نسختها هذا العام ترشيح 400 حملة من بين أكثر من 600 جهة مشاركة. وأفادت مجموعة «هولمز» مشيدةً بإنجاز «أصداء بي سي دبليو»: «يتمثل نضج شركة «أصداء بي سي دبليو» في محفظتها الواسعة من الخدمات المتكاملة التي تعتبر الأفضل من نوعها وشهرتها في إدارة مشاريع إقليمية وهيئات حكومية ومؤسسات غير حكومية وشركات، علاوة على إمكاناتها المؤسسية الكبيرة. كما تمتلك الشركة مهارة عالية في التسويق للعلامات التجارية، والشؤون العامة، والتكنولوجيا». ومن جانبه، أشار سونيل جون، مؤسس ورئيس «أصداء بي سي دبليو الشرق الأوسط»: «نحن فخورون للغاية بحصولنا على هذا التقدير الرفيع من مجموعة «هولمز»، والذي لا يكرّم خبراتنا الواسعة فحسب، بل يثمّن قدرتنا الكبيرة على الإبداع التي تبث حيوية كبيرة بين أفراد فريق عملنا وتمكننا من رفد متعاملينا بمخرجات أعمال ناجحة وقابلة للقياس. وأغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالشكر الجزيل والتهاني القلبية لفريق عمل «أصداء بي سي دبليو» على تفانيهم وعملهم الدؤوب. كما نعرب عن شكرنا وامتناننا لجميع متعاملينا على ثقتهم المتواصلة في كفاءتنا بالعمل».

وأردف باول هولمز، رئيس ومؤسس مجموعة «هولمز»: «تتمحور جوائز سيبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تنعقد هذا العام في نسختها الخامسة عشرة، حول ترسيخ المشاركة والمصداقية وتوطيد العلاقات. وقد اختارت لجنة التحكيم التي تضم أكثر من 60 خبيراً متمرّساً في قطاع العلاقات العامة تكريم هذه الشركات وفرق العمل المؤسسية والأفراد الذين يؤمنون بتفوقهم في تلك المعايير».

