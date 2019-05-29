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دوليه

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بداية قوية لنادال وديوكوفيتش


ضرب الإسباني رافايل نادال حامل اللقب والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول بقوة أول من امس في الدور الأول من بطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، ففاز الأول الساعي الى لقبه الـ12 في البطولة على الألماني يانيك هانفمان 6-2 و6-1 و6-2، والثاني الطامح إلى «الغراند سلام» على البولندي هوربرت هوركاتش 6-4 و6-2 و6-2.ولدى السيدات تأهلت الهولندية كيكي برتنز الرابعة بفوزها السهل على الفرنسية بولين بارمانتييه 6-3 و6-4. وسقطت الدنماركية كارولاين فوزنياكي الثالثة عشرة عند الحاجز الأول وخرجت على يد الروسية المغمورة فيرونيكا كودرميتوفا.


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