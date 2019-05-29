دوليه

يحل تشلسي وأرسنال اليوم على الملعب الأولمبي في باكو في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، لخوض أول نهائي قاري كبير بين فريقين إنكليزيين منذ 11 عاما والثالث في تاريخ المسابقات القارية.

وعلى الملعب حيث سبق لهما الفوز على البطل المحلي قره باخ، يلتقي الفريقان قبل أيام من نهائي إنكليزي آخر للمسابقات القارية، وذلك عندما يتنافس ليفربول وتوتنهام مساء السبت على لقب دوري الأبطال.

ونشر الاتحاد الأوروبي للعبة على موقعه الرسمي سلسلة من الاحصاءات والوقائع المتعلقة بمباراة اليوم في باكو التي ستكون النهائي الثالث منذ أن حلت «يوروبا ليغ» بدلا من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2009-2010 بين فريقين من البلد ذاته (الأول عام 2011 حين فاز بورتو البرتغالي على براغا 1-0 في دبلن، والثاني بعدها بعام حين تغلب أتلتيكو مدريد الإسباني على أتلتيك بلباو 3-0 في بوخارست).

وفي ابرز الاحصاءات لم يذق تشلسي طعم الهزيمة في أي من مبارياته الـ14 الأخيرة في المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية (حقق 11 فوزا وتعادلين)، في حين يحل أرسنال في باكو بعد خمسة انتصارات متتالية.

وستكون أهمية المباراة النهائية مضاعفة بالنسبة لأرسنال لأنه، خلافا لتشلسي الذي ضمن تأهله الى دوري الأبطال الموسم المقبل بحلوله ثالثا في الدوري الممتاز، يحتاج الى إحراز اللقب من أجل ضمان المشاركة في المسابقة القارية الأهم بعدما اكتفى بالمركز الخامس محليا. وستكون مواجهة اليوم بين الغريمين اللندنيين الثانية فقط بينهما على الصعيد القاري، والأولى تعود الى موسم 2003-2004 حين خرج تشلسي منتصرا من الدور ربع النهائي لدوري الأبطال بتعادله ذهابا بين جماهيره 1-1 ثم فوزه إيابا على الملعب السابق لأرسنال («هايبوري») 2-1 بفضل هدف سجله واين بريدج قبل ثلاث دقائق على النهاية، مانحا بطاقة دور الأربعة لفريق كان مدربه حينها الإيطالي كلاوديو رانييري.

وعلى رغم خسارته آخر نهائي قاري بين فريقين إنكليزيين عام 2008 بركلات الترجيح في دوري أبطال أوروبا أمام مان يونايتد، فسجل تشلسي القاري ضد الفرق الإنكليزية إيجابي، إذ خسر أربع مرات فقط في 17 مباراة، آخرها ضد يونايتد بالذات حين خسر ذهابا 0-1 وايابا 1-2 في ربع نهائي دوري الأبطال 2010-2011.

وقاد مدرب أرسنال الحالي الإسباني أوناي إيمري فريقه السابق إشبيلية للفوز بلقب «يوروبا ليغ» لثلاثة مرات متتالية 2014، 2015، 2016، فيما بحال توج تشلسي، سيصبح الإيطالي ماوريتسيو ساري عن 60 عاما و139 يوما، أكبر مدرب يحرز «يوروبا ليغ»، متفوقا على البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان بعمر 54 عاما و118 يوما حين قاد مانشستر يونايتد للقب عام 2017. كما سيكون اللقب الكبير الأول في مسيرة المدرب السابق لنابولي.

