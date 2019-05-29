دوليه

أكد هداف توتنهام الإنكليزي هاري كين أول من أمس أنه جاهز لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مواطنه ليفربول السبت المقبل في مدريد، بعد غيابه منذ أسابيع بسبب الإصابة.وقال كين الذي لم يلعب منذ ذهاب الدور ربع النهائي ضد مانشستر سيتي الانكليزي في 9 أبريل الماضي «بدأت أشعر بأنني بحالة جيدة مع الفريق نهاية الأسبوع الماضي. ليس هناك أي مشكلة حتى الآن». وأوضح قائد المنتخب الانكليزي «طيلة الأسبوع شعرت بحالة جيدة، ويتعين علي الآن العمل لاستعاد قمة مستواي»، مضيفا «وبعد ذلك، القرار يعود للمدرب. مثلما قلت، أنا أشعر بحالة جيدة، المدرب سيقوم بتقييم مستواي واتخاذ قرار بخصوص ما اذا كنت جاهزا للذهاب (إلى مدريد) من عدمه».

