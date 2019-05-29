دوليه

دفع النجم نيمار ثمن عدم انضباطه وخسر شارة قيادة منتخب البرازيل في بطولة كوبا أميركا التي تنطلق الشهر المقبل في بلاده، وسيحل بدلا منه الظهير داني ألفيش بحسب ما ذكر الاتحاد المحلي للعبة أول من امس.

وأشار الاتحاد في بيان له «أبلغ نيمار بالقرار عبر (المدرب) تيتي السبت. والاحد تحدث المدرب الى داني ألفيش لابلاغه قراره».وكان نيمار، أغلى لاعب في العالم (222 مليون يورو)، تعرض لعقوبة الايقاف لثلاث مباريات مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي على خلفية مشادة مع أحد مشجعي رين بعد نهائي مسابقة كأس فرنسا الذي خسره فريقه مطلع الشهر الحالي. ويوم إعلان تشكيلته قبل عشرة أيام، اعتبر المدرب تيتي ان نيمار ارتكب خطأ لاشتباكه مع مشجع رين «لقد ارتكب خطأ، وأريد أن أتحدث اليه وجها لوجه» في هذا الخصوص.

ولم يكن قدوم نيمار السبت الى مركز تدريب منتخب البرازيل عاديا في غرانجا كوماري في تيرسيبوليس بالقرب من ريو دي جانيرو، إذ هبط بمروحية سوداء حملت الأحرف الاولى من اسمه.وكان يتعين على نيمار اللحاق الثلاثاء بلاعبي المنتخب، بيد انه وصل قبلها بثلاثة أيام، وغاب الخميس الماضي عن تمارين فريقه الباريسي فيما أكد مدربه الالماني توماس توخل انه لم يسمح له بذلك.يومذاك أبلغه تيتي بقرار سحب شارة القائد منه.

