دوليه

عاد أستون فيلا الى الدوري الإنكليزي الممتاز بعد ثلاثة أعوام من سقوطه الى الدرجة الأولى (الثانية فعليا)، بفوزه على دربي كاونتي 2-1 في المباراة النهائية للملحق التي أقيمت على ملعب ويمبلي أول من امس.

واحتفل فيلا بفوزه بـ «أغلى مباراة»، اذ أن مشاركته في دوري الأضواء ستدر عليه عائدات مالية تراوح بين 170 مليون جنيه استرليني (216 مليون دولار) كحد أدنى، و200 مليون جنيه (253 مليون دولار). وافتتح أستون فيلا التسجيل عبر رأسية مهاجم منتخب هولندا دون 21 عاما أنور الغازي بعد تمريرة من المصري أحمد المحمدي (44)، وضاعف النتيجة عبر لاعب وسطه الاسكتلندي جون ماكغين (59)، بينما قلص دربي كاونتي النتيجة عبر البديل جاك ماريوت (81). ونجح فيلا، الفائز بكأس الأندية الأوروبية البطلة عام 1982 (دوري الأبطال حاليا)، في الحفاظ على تقدمه على رغم إضافة سبع دقائق كوقت محتسب بدل ضائع. وقال قائد أستون فيلا جاك غريليش «أعجز عن إيجاد الكلمات. كانت مباراة صعبة للغاية العودة الى القمة (الدوري الممتاز) تعني لنا كل شيء، نعرف الى أين ينتمي هذا النادي».وتابع «لقد تمكنت من قيادة فريق طفولتي الى الدوري الممتاز».

