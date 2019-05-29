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دوليه

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دوناروما يغيب عن إيطاليا


سيغيب حارس المرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما عن صفوف منتخب بلاده في مباراتيه ضد اليونان والبوسنة الشهر المقبل ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، بسبب إصابته بتمزق عضلي في الفخذ الايمن.
واستبعد مدرب المنتخب روبرتو مانشيني حارس المرمى البالغ 20 عاما والذي دافع عن قميص بلاده 12 مرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد 20 دقيقة من انطلاق مباراة فريقه أمام سبال 3-2 في المرحلة الاخيرة من الدوري الإيطالي الأحد.
ونشر النادي اللومباردي بيانا جاء فيه «خضع دوناروما لفحوصات طبية للتحقق من حجم الإصابة، ما أظهر تمزقا في الفخذ الايمن لحارس المرمى».ومن المرجح أن تستغرق فترة علاج دوناروما من هذه الاصابة حوالي الشهر، ما دفع مدرب المنتخب مانشيني الى عدم استدعائه ضمن لائحة ضمت 33 لاعبا لخوض المباراتين أمام اليونان في 6 يونيو وأمام البوسنة في تورينو في 11 منه ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020.وتتصدر إيطاليا المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط من فوزين على فنلندا 2-0 وليشتنشتاين 6-0 في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.وفشل نادي ميلان في حجز بطاقة مؤهلة لمسابقة دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل باحتلاله للمركز الخامس في الـ «سيري أ»، وسيكتفي للموسم الثالث تواليا بخوض مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ».


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