دوليه

لحق شتوتغارت بهانوفر ونورمبرغ الى الدرجة الثانية بعدما فشل في تخطي الملحق ضد يونيون برلين ثالث الدرجة الثانية بتعادله معه 0-0 إيابا وضمن يونيو برلين صعوده الى الدرجة الأولى بفضل تسجيله خارج قواعده بعدما تعادل الفريقان 2-2 في شتوتغارت ذهابا الخميس الماضي. وكاد المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافار يمنح الفوز لشتوتغارت في الدقيقة 89 بتسديدة قوية شبيهة بالتي هز بها شباك المنتخب الارجنتيني في الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا، بيد ان حارس مرمى يونيون برلين تصدى لها.

وخاض بافار مباراته الاخيرة مع شتوتغارت حيث سينضم الى صفوف بايرن ميونيخ بعدما تعاقد معه الاخير اواخر العام الماضي مقابل 35 مليون يورو.وأنهى شتوتغارت موسمه في البوندسليغا في المركز السادس عشر الذي يخول صاحبه خوض دور فاصل امام ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في الأولى.

وصعد يونيون برلين للمرة الاولى الى الدرجة الاولى ولحق بكولن وبادربورن الى الدرجة الاولى.

