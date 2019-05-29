دوليه

يقود أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك محاولات للإبقاء على السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق المصري في الفترة المقبلة رغم أن والده رئيس النادي مرتضى منصور أعلن اخيرا عن انتهاء رحلته مع الأبيض.

وقال أمير إنه سيتم عقد جلسة بين مسؤولي الزمالك وغروس من أجل التفاوض حول تجديد عقده. وتابع : «عقد غروس ينتهي آخر مايو وسيتم عقد جلسة معه للحديث عن ملف التجديد وفقا لظروف الطرفين وهذا شرط بقائه».

وأكمل: «غروس حقق بطولتين مع الزمالك هما السوبر المصري السعودي والكونفيدرالية الافريقية ولكن في حال طلبه لمقابل مادي أعلى من إمكانياتنا فإنه سيصعب التجديد له».

وافاد: «تقدمت باقتراح لمجلس إدارة نادي الزمالك من أجل مد عقد غروس لحين انتهاء المسابقات التي ننافس عليها ومن ثم التفاوض معه لتجديد العقد وهذه هي رغبة الإدارة».

الجدير بالذكر أن رئيس نادي الزمالك سبق وأن صرح أن فترة تواجد غروس مع الفريق انتهت بالفعل وذلك بعد تتويج الفريق بكأس الكونفدرالية الأفريقية مباشرة. من جهة اخرى، تفاقمت أزمة بطولة الدوري المصري الممتاز والتي تفجرت عقب إعلان الأهلي رفضه خوض مبارياته في المسابقة عقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة، مطالبا بلعب الزمالك كافة مؤجلاته قبل البطولة القارية.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون التي كانت مقررة أمس في ظل الأزمة الدائرة ليخرج الزمالك ببيان رسمي يعلن فيه أنه يطلب تأجيل مواجهة الإنتاج الحربي المقررة غدا الخميس إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بعد تأجيل مباراة الأهلي. وأصدر الاتحاد المصري بيانا قال فيه إن المنتخب المصري هو صاحب الأولوية في قراراته واهتماماته نظرا لخوضه بطولة أمم أفريقيا في القاهرة الشهر المقبل.

وأكد الاتحاد أن هناك مقترح تحت الدراسة باستكمال بطولة الدوري بدون اللاعبين الدوليين حتى يتم إنهاء المسابقة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية.

واستعرض مجلس إدارة الاتحاد المصري في اجتماعه الأخير التصور الجديد الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء آخر المستجدات وإخضاعه لمزيد من الدراسة والتواصل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحفظ مصالح كل الأندية والمسابقة والمنتخب الوطني بما فيها دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون الدوليين إذا كان في ذلك تحقيقا لرغبة إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الأفريقية بعد موافقة الأندية المعنية.

وأعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن رفض فريقه خوض منافسات الدوري المصري بدون اللاعبين الدوليين.

وأشار إلى أن فريقه يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين الدوليين وهو ما يصعب الموافقة على الاقتراح. وقال «الأمر مرفوض، فمثلا في مركز حراسة المرمى يوجد لدينا محمود جنش لاعب دولي وعماد السيد المصاب ولا يتبقى إلا الشاب عمر صلاح». وأكمل «كذلك لدينا عدد من اللاعبين الدوليين في كل المراكز منهم مثلا محمود علاء ومحمود حمدي الونش في الدفاع وطارق حامد في الوسط». وأردف «كذلك فرجاني ساسي إذا أتم شفاءه سيتواجد مع منتخب تونس وخالد بوطيب مع المغرب وغيرهما».

واختتم «هذا الأمر مستحيل أن يحدث وغير مقبول من جانبنا وإلا لنلعب بالشباب والناشئين وقتها».

