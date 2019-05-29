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يسعى فريقKIB الى مواصلة طريقه نحو تحقيق لقب دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم عندما يتواجه اليوم الاربعاء مع فريق لافاتزا في ثاني ادوار خروج المغلوب، والذي يشهد مواجهة اخرى اليوم بين بي ام دبليو احد ابرز المرشحين لنيل اللقب مع بنك بوبيان الذي قدم عروضا لافتة في النسخة الحالية ويطمح للذهاب بعيدا في صراع المنافسة.

وواصل فريقا ماي فاتورة وريزلتس فيتامين الزحف نحو الأمتار الاخيرة في صراع المنافسة على اللقب بانتصارين ساحقين ضمن منافسات اليوم الثاني والعشرين.

ففي المباراة الاولى لم يرأف ماي فاتور بحال منافسه هيلث بلانيت وقسى عليه بفوز عريض بواقع سبعة اهداف مقابل هدف، وسجل للفائز كل من حس علي «هاتريك»، ورفائيل دي سوزا وجورج هينريكي ومصطفى بجاي وعبداللطيف العباسي. وسجل للفريق الخاسر رمضان غريب.

في المباراة الأخرى حقق فريق ريزلتس فيتامين انتصارا عريضا على نادي الاتحاد الليبي برباعية تناوب عليها كل من علي جبار «هدفين» ومحمد اسماعيل وليوناردو بروم.

من جانب آخر، اكد الحكم الدولي البحريني حسين البحار أن دورة الروضان التي يشارك في إدارة مبارياتها تتميز بأجواء مثالية للعبة كرة الصالات، وتتشابه في اجوائها مع البطولات العالمية، مضيفا انه من الصعب ان تحصل على هذه الاجواء في دورة رمضانية باستثناء «الروضان» التي يمثل التواجد فيها شرفا كبيرا. واشاد البحار بالمستوى الفني، لافتا الى ان مباريات الدورة تشهد تنافسية عالية، مردفا بالقول: «من الصعب ان تجد هذا العدد من افضل اللاعبين سواء المحترفين والمحليين في بطولة واحدة»، ومبينا انه لا يوجد فارق بينها وبين البطولات الرسمية الا عامل الوقت فقط.

واضاف ان مشاركة الفرق البحرينية واللاعبين البحرينيين كمحترفين مع بعض الفرق ينعكس على مستوى كرة الصالات في البحرين بجميع كوادرها خاصة وان معظم هؤلاء اللاعبين يمثلون المنتخب وينشطون بالدوري البحريني.

وتابع انه تحدث لزملائه الحكام مؤكدا لهم انهم محظوظون بتواجدهم بدورة بهذا الحجم والقيمة والتي تنعكس ايجابيا على جميع عناصر اللعبة من حكام ولاعبين واداريين ومنظمين، لافتا الى ان السواعد التي تنظم دورة بهذا الشكل تؤكد ان الكويت قادرة على استضافة احداث رياضية كبرى.

اما الحكم الدولي البحريني اسامة ادريس فأكد انه من متابعي دورة الروضان منذ سنوات وأنه شاهد على تطورها اللافت مع كل نسخة جديدة، مضيفا: «شهادتنا بالدورة مجروحة».

وذكر ان الحضور الجماهيري اللافت والتغطية الاعلامية الى جانب المستوى الفني العالي والقيمة الفنية للاعبين المشاركين يضعها في المقدمة على كافة المستويات.

واشار الى انه ومن خلال مشاركته في العديد من البطولات القارية والعالمية لم يجد فوارق فنية فهناك المهارة والسرعة والتكتيك العالي ويبقى الفرق الوحيد في بعض النقاط القانونية.

وشدد ادريس على ان مشاركتهم في الدورة شرف كبير قبل ان يكون تكليفا، مؤكدا ان هدفهم الاسمى هو رفع راية المملكة من خلال القيام بالواجب المنوط بهم في الروضان.

واعتبر ان الدورة توفر احتكاكا قويا للاعبي البحرين المشاركين في «الروضان» خاصة وانهم جميعهم متخصصون في كرة الصالات ويمثلون المنتخب.

