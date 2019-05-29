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ضرب فريقا المرحوم الشيخ خالد اليوسف والفراعنة موعدا في نصف نهائي النسخة التاسعة لدورة البراعم بعد فوز اليوسف على يو اس ال في اول مباريات دور الثمانية بخماسية من دون رد، في الوقت الذي اجتاز فيه الفراعنة عقبة الكويت بهدف نظيف.

اليوسف واصل الضرب بقوة في رحلته للاحتفاظ باللقب، وحملت اهدافه توقيع ضاري طلال، سعود عبد الله «هدفين»، مسفر العدواني ويوسف اللنقاوي.

وعلت الندية والاثارة مواجهة الكويت والفراعنة وانتهى الشوط الاول سلبيا قبل ان يخطف رفاد علي هدف السبق للفراعنة وحاول الكويت العودة من بعيد واضاع لاعبوه ركلة جزاء ليحقق الفراعنة النصر.وتقام اليوم مواجهتا نصف النهائي فيلعب اليوسف مع الفراعنة فيما يواجه الفائز من الاهلي وعلي فلاح المتأهل من بين اكاديمية سترايكرز وفريق المرحوم ضاري العثمان.

