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تختتم يوم غد الخميس منافسات النسخة الرابعة والعشرين من دورة المرحوم شملان الحساوي على صالة نادي القادسية.

وكانت منافسات الأول من أمس شهدت تأهل فريق شوكار الى الدور نصف النهائي بعد فوزه على فريق كان شوب بثلاثة اهداف مقابل للاشئ بعد مباراة سريعة من البداية كان نجمها المحترف برونو بنيتو الذي احرز هدفا مبكّرا لفريقه اربك حسابات كان شوب الذي حاول تحقيق التعادل وأضاع عدة فرص قبل ان يهدي الحارس عمرو الحسيني هدفا ثانيا للخصم من كرة برونو السهلة الذي ادخلها مرماه ليقضي على أحلام فريقه بالتأهل للمربع الذهبي، واضاف مورا الهدف الثالث في الشوط الثاني ليصعد شوكار الى نصف النهائي في انتظار الفائز من فريقي الجوازات وزيدان.

كما فاز فريق شركة زون سنت على فريق الشركة الكويتية للألبان بثلاثة اهداف للاشئ احرزها حسام في الشوط الاول ويوسف عبد الله ووسام عاشور في الشوط الثاني ليصعد لمواجهة فريق اشكناني كوم الذي تغلب على فريق مورينيو بخمسة اهداف مقابل هدف في لقاء طبق خلاله اشكناني خطة جديدة لإرهاق مورينيو من خلال التحرك السريع مع تبادل الأماكن ليكمل المشوار نحو القمة، واحرز الفارس والعصفور «هدفين» والوادي والطويل اهداف اشكناني كوم فيما سجل هدف مورينيو محمد عبد الامير.ادار المباريات الحكمان صالح مهدي ووليد الفرج .من جهة اخرى، اعلن راعي الدورة ياسين الحساوي عن جوائز خاصة ستقدم للاطفال في المهرجان الختامي غدا.

