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تتجه النية لدى ادارة نادي برقان الى تشكيل فريقين لكرة السلة في فئة تحت 13 سنة والدرجة الاولى من اجل المشاركة في بطولات الاتحاد الموسم المقبل.

وتعمل الادارة حاليا على تشكيل كوادر اللعبة والبحث عن مدربين للتعاقد معهم من اجل البدء في تجهيز الفريقين للموسم الجديد حيث تنص قوانين الاتحاد على ضرورة المشاركة في فئتين عمريتين على الاقل من أجل المشاركة في بطولات كرة السلة.

ويسعى برقان الى السير على خطى القرين الذي شارك في دوري العمومي الموسم الماضي للمرة الاولى عبر تشكيل فريق نافس بقوة على اغلب البطولات من خلال التعاقد مع لاعبين مميزين من الفرق الاخرى الامر الذي يدفع برقان الى تطبيقه في الموسم المقبل.