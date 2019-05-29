الأزمنة و الأمكنة

لا يزال الناس - إلى يومنا هذا - يدخلون في دين الله أفواجاً، كما جاء في الكتاب الكريم: القرآن: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً، ومنذ نزلت هذه السورة الكريمة، والإسلام يستقطب إليه الناس، وقد لاحظنا في مقالات سابقة مدى الإقبال على هذا الدين منذ أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنشره والدعوة إليه. حتى إذا جاء عصرنا الحديث وجابه المسلمون ما جابهوه من عداوات، ومن صدٍّ عن السبيل، إضافة إلى الحروب الصليبية التي حاول الغرب بإثارتها القضاء على الإسلام واحتلال بلاد المسلمين، وهي حروب كان لها شأن كبير في التاريخ الإسلامي الحديث، وقد تصدّى للدفاع عن المسلمين وديارهم رجال لا يمكن أن ننسى أسماءهم، ولا ما بذلوه في سبيل إعادة ديار الإسلام إلى أهلها، ودحر المهاجمين الغادرين.

جاءت أوروبا بقضها وقضيضها، كما كان يقول أدباؤنا العرب الأوائل، ودفعت المال والرجال مركزة على محو الإسلام واحتلال بلاد المسلمين بدءاً من بيت المقدس وما حوله من بلدان الشام ومصر، ولكن الله سلّم، فعلى الرغم من الجهود التي بذلوها والأموال التي أنفقوها، والأرواح التي فقدوها، فقد خاب أملهم في تحقيق ما خططوا له، وَقِدمُوا من أجله.

فما الذي كان من شأن الحروب الصليبية؟

نشأت بذرة الحروب الصليبية في أسبانيا عندما كانت الأندلس بلداً عربياً مسلماً، وقد تعاون الأوروبيون من كافة جهاتهم على الوقوف في طريق المدّ الإسلامي، ومتابعة المسلمين وملاحقتهم إلى ديارهم، وكان أكثر ما اهتموا به من بلاد الإسلام هو بيت المقدس.

كانت الحرب الإسبانية العربية تُسمَّى عند الإسبان: حرب الاسترداد، ومن هذه الحرب نشأت الحروب الصليبية الأخرى، لأنهم عمدوا إلى الناحية الدينية الخاصة بهم فاستغلُّوها لهذا الغرض.

كانت حروب الاسترداد في أسبانيا وما حولها ذات طابع سياسي صرف حتى سنة 1095م، حين دعا البابا معتنقي المِلَّة المسيحية لتجريد السلاح من أجل تحرير القبر المقدَّس.

وانتشرت صرخة البابا أدريان الثاني في أنحاء العالم المسيحي، وبدأت التحركات المؤدية إلى الحروب الصليبية منذ إعلان البابا هذا الإعلان الذي استصرخ فيه قَوْمَه.

وقد استغل المحاربون هذه الحروب استغلالاً سَيِّئاً وآذوا المنطقة، بل وقد امتد ذلك إلى إيذاء بعضهم للبعض الآخر، وهذا هو ما نراه في الاغتيالات التي تَعَرَّضَ لها بعض قادتهم.

وبدأت الحملة الصليبية الأولى على المشرق في سنة 1097م، وامتد النشاط الصليبي بما كانت الكنيسة تُهَيِّئه من وسائل متنوعة منها الحثّ على المبادرة إلى القتال ومنها الدعم المادي والمعنوي.

ثم انتقلت الجموع الغازية إلى مرحلة تهدف من ورائها إلى الاستيطان، حتى وجدناهم يعلنون حكاماً منهم لبعض مدننا المسلمة.

وفي شهر مارس لسنة 1146م أعلنت حملة صليبية ثانية. ثم جاءت الحملة الصليبية الثالثة التي قَدِمَ أفرادها ثأراً لقتلى الحملة الثانية منهم. وكان البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي قد جعل الحملات تتضعضع اعتباراً من نهاية الحملة الثانية، ولقد استمرت الحروب على هذه الشاكلة مدة طويلة، ولكنها - آخر الأمر - لم تفز بما كانت تطمع به، وتطمح إليه، ولقد مهّد ما حدث لصالح أوروبا من جانب آخر، وذلك لأننا رأينا أنه قد تيسّرت لأهل تلك البلاد سبل الإحاطة بالثقافة الإسلامية والعلوم التي كان يرعاها العلماء المسلمون العرب، ومهّدت بصورة ما للاستعمار الكريه الذي حَلَّ ببلاد الإسلام قاطبة، ولم ينته حتى اليوم، لأن شرَّه الخفي أعظم.

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وفي أعقاب الحروب الصليبية تنبّهت أوروبا إلى ما كانت الأمة الإسلامية تختزنه من علوم وآداب وظهرت حركة تدعو إلى دراسة ذلك والاستفادة منه، ولما كان الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في الكتاب الكريم كثيراً من الآيات الدالة على عظمته، وعلى متانة الدين الإسلامي الحنيف، فقد برز من هؤلاء الذين تنبَّهوا أخيراً إلى ما يحتويه القرآن الكريم من كنوز، والتفت بعضهم إليه يدرسه، ويستفيد منه، وكان منهم من هدى الله فاستدلّ عن طريق ما قرأ إلى الآيات القاطعة التي تدلّ على أن الإسلام هو دين الحق. وأن في القرآن الكريم دلالات علمية لم تثبت إلا بعد تقدّم العلم في أوروبا، وإن كان من المعروف أن كتاب الله إنما هو كتاب هداية وليس كتاباً يمكن الاستدلال به على الحقائق العلمية، ولكنهم بالبحث المجرد استطاعوا أن يعرفوا ما لم يكونوا يعرفونه من قبل، واتجه بعضهم إلى الإسلام يعتنقه، ويسير على هَدْيهِ على الرغم من ماضيهم، وتمسكهم بديانتهم وتعصُّبهم لها. ولا ننسى أن بعض هؤلاء قد انصرفوا عن إدراك الآيات الدالة على الحق، وضلوا عن السبيل المستقيم وذلك كما قال عز وجل:

سأصرف عن آياتي الذين يَتَكَبَّرون في الأرض بغير الحق، وإن يَرَوْا سبيل الرشد لا يَتَخِذُوهُ سبيلاً، وإن يرَوا سبيل الغَيِّ يتخذوه سبيلاً، ذلك بأنهم كّذَّبوا بآياتنا، وكانوا عنها غافلين (الأعراف، الآية: 149).

وهكذا وجدنا أعداداً كبيرة من الأوروبيين ينتقلون من ديانتهم مهتدين بِهَدْيِ القرآن ومتجهين إلى الإسلام باعتباره الدين الذي دلّتهم عليه آيات الله جل شأنه، فلم ينصروا عنها حتى اهتدوا. ومما يثير العجب أن الكثرة الكاثرة من هؤلاء المهتدين هم من العلماء الذين تخصصوا في مجالات العلوم الطبيعية والرياضيات ونالوا أعلى الشهادات، وهذا الأمر غير مستغرب لأن ما وجدوه في كتاب الله لا يتعارض مع ما درسوه وبحثوا فيه، بل هو يؤيد ما توصلوا إليه على الرغم من أن ما وجدوه فيه قد جاء قبل اكتشافهم له منذ نزل الوحي الكريم على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فكان الفارق الزمني بين ما جاء به كتاب الله وما وجدوه في أبحاثهم دافعاً لهم للالتحاق بقافلة المسلمين الذين تضمن كتابهم تلك الأمور المذهلة التي لم يكن علماء الغرب يظنون أنهم سوف يجدونها فيه. وفي هذا مصداق لقوله تعالى: إنما يخْشىَ اللهَ من عباده العلماء.

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ولقد كان لنا اهتمام سابق بالكتابة عن هؤلاء الباحثين الذين انكبُّوا على كتاب الله يقرأونه، ويستخلصون منه ما يريدون أن يصلوا إليه. وقد تَبَيَّنَ أن منهم من كان يبحث عن تعارض في معاني آياته، ومخالفة لمعطيات العلم، وبعضهم كان يقرأهُ لمجرد المعرفة دون اتخاذ أي رأي محدَّد.

ومما ظهر لنا أن الباحثين عن التناقض عادوا بعد بحثهم خاسرين، فآمنوا بأن القرآن الكريم إنما هو كتاب حكيم أنزله الله على رسوله. وأنه لا يتعارض في كل ما يشير إليه من أمور الحياة مع قواعد العلم الحديث الذي كان هو شغلهم الشاغل.

أما الآخرون الذين كانوا يقرأون القرآن لكي يعرفوا مضمونه، فقد عاد عليهم بحثهم بالخير. وقد لاحظنا أن عدداً كبيراً ممن تنطبق عليهم صفة الصنف الأول قد أسلموا، وأما من كانوا من الصنف الثاني فقد أسلموا جميعاً، لأن القرآن الكريم قد ألزمهم الحجة.

ونشير هنا إلى ثلاثة مما شد كتاب الله انتباههم فعاد عليهم ذلك بالخير وهم:

1 - المحاضر الأسترالي الذي كان ملحداً ثم أسلم، وأطلق على نفسه اسم أبوبكر روبين، وقد كتبنا عنه مقالنا في جريدة النهار بعددها الصادر في 17/8/2018م، وكان مقالاً جديراً بالقراءة لأنه تناول الحالة النفسية التي سيطرت على هذا الرجل، ثم دفعت به إلى طريق الإيمان.

2 - وجرى لنا حديث - أيضاً - عن البروفيسور غاري ميلر، الكندي الجنسية المتخصص في الرياضيات الذي عرف طريقه إلى الإسلام، وذكر ذلك في تفصيل واضح، وكان عندما بدأ في البحث عن الإسلام يقرأ القرآن (مترجماً) ويتدبّر معانيه. ومع ذلك فقد كان في تلك الفترة يظن أن الإسلام دين في طريقه إلى الأفول، وأن المسلمين سَوْفَ يضمحلون، ويغلب عليهم أبناء الديانات الأخرى. ولكنه بعد ذلك تَنَبَّه إلى أنه كان على خطأ فاحش. فإن ما خطر بباله عن اضمحلال الإسلام قد صار يتزلزل كلما أمعن في القراءة، وكلما اندفع بالتفكير في المسألة الإسلامية من حيث إنها تمثّل ديناً سماوياً مؤيداً بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن حيث إنها تستقطب البشر حولها على مر الزمان فيكثرون.

لقد كان حديثنا عن تجربته طويلاً ومتشعباً.

3 - وفي اليوم السابع من شهر نوفمبر لسنة 2018م قدمنا في الموضوع نفسه مقالاً بعنوان: حتى الملائكة يسألون، وهو العنوان الذي أطلقه مؤلفه جفري لانج على كتابه. وهذا العنوان وإن كان غريباً إلا أنه يدل على البحث الذي قام به الكاتب وأمضى فيه زمناً طويلاً كان خلاله يقلب الأمور التي وجد نفسه واقفاً إزاءها. فيما يتعلّق بما يحويه القرآن الكريم من حقائق لم يعرف العلماء المتأخرون عنها شيئاً إلا في العصور المتأخرة. وكان العنوان يشير إلى خلق سيدنا آدم، والآية الكريمة التي وردت في هذا الشأن، وإخبار الخالق عز وجل لملائكته بعزمه على خلق خليفة في الأرض، فتساءل الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الآية (سورة البقرة: 30).

وقد أدى بحثه الدائب إلى اعتناق الإسلام، وهذا من فضل الله عليه، ولن تكون لنا العودة إلى كامل مقالنا المشار إليه، ولكن ما تقدم كافٍ.

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سوف نصحب في هذا المقال رجلاً من رجال العلم في أوروبا، له ذكر طيب، وهو مشهور بأعمال كثيرة منها كثرة الترحال ومقدرته على اكتساب الصداقات وحسن تعامله مع الناس. ولئن كنّا قد قدمنا لهذا المقال بمقدمة طويلة فقد كان ذلك أمراً لا بد منه لأن مسألة إسلام علماء الغرب أمر غير عادي فهو ذو دلالة على أن الأصول الإسلامية بما فيها القرآن الكريم أصول ثابتة وآسرة في الوقت نفسه، وما يكاد المرء منهم يَضَعُ بين يديه كتاب الله حتى يجد فيه ما لا يجده في غيره، ولذا فإننا نجد اليوم أعداداً كبيرة من هؤلاء ممن يُقبلون على الدخول في حظيرة الإسلام عن يقين وتصديق، بعد أن قاموا بالمقارنة بين ما يهدي إليه هذا الدين الحنيف وما كانوا فيه.

هذا الذي نريد إيراد حديثنا عنه هنا رجل من أهل سويسرا، مشهور بعمله وبرحلاته المتعددة إنه الباحث يوهان لودفيك بوركهارت، وهو من مواليد سنة 1784م، وكان مسقط رأسه في مدينة لوزان السويسرية. وتلقى علومه في ألمانيا حيث حصل على نتائج الدراسة العليا في الكيمياء بها.

ولقد صدرت له مؤلفات منها كتاب: رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان، الذي جرت ترجمته في سنة 1953م وطبع بمصر، ومما يذكر أن الدكتور محمد محمود الصياد وهو أستاذ جامعي كبير، وجغرافي متخصص قد كتب مقدمة الطبعة العربية للكتاب المذكور. ونوّه فيها بالمؤلف، فذكر أنه باحث علمي مثالي. له مواهب ممتازة أكسبته إضافة إلى رغبته الصادقة في المعرفة، وتمسكه بقواعد الشرف تقدير جميع أساتذته، واحترام زملائه، حتى لقد صارت له مجموعة كبيرة من الأصدقاء، يحبون فيه طباعه الفاضلة، وصراحته الكاملة، ومرحه المعتدل، وصفاء طبعه.

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ثم وجد هذا الرجل نفسه في حاجة إلى الاستزادة من العلم، إذ كان طموحه عالياً إلى ذلك، فذهب إلى بريطانيا، واتجه فيها إلى مدينة كمبردج، وفي جامعتها الشهيرة واصل دراسته، وهناك بدأ في دراسة الطب، ودراسة الفلك، مما يدل على رغبته في التوسع بالمعرفة والاتجاه إلى الموسوعية فيها. وفي ذلك الوقت الذي استأنف فيه دراسته في كمبردج اكتشف الأصول العربية لكثير من العلوم. وعلم بوجود كمٍّ هائل من الكتب التي أصدرها العلماء العرب في أوج انتشار الحضارة العربية، فوجد أن من المهم له حتى يستكمل ما يدعوه إليه طموحه العلمي أن يدرس اللغة العربية حتى يستطيع قراءة العلوم المكتوبة بها بصورة مباشرة.

وعندما اتجه إلى اللغة العربية فكأنه اكتشف كنزاً، فراح يمعن في دراسة هذه اللغة، ويبذل جهده في سبيل إجادتها. وتعدّى ذلك إلى أهل اللغة الذين أعجب بهم أشد الإعجاب وراعه ما وجده فيهم من المآثر، وما أضفوه من فضل على الحضارة العالمية. كل هذا دفعه إلى المزيد من الاستغراق في دراسة اللغة العربية والكتب الصادرة بها مما يتعلق بالتخصصات التي درسها في ألمانيا وبريطانيا.

ثم ازدادت رغبته في تعلّم العلوم التي تميز بها العلماء العرب، فأحب أن ينتقل بنفسه إلى العالم العربي فيرى هؤلاء الناس عن قرب، لكي يدرس طباعهم وما جُبِلوا عليه من أخلاق كريمة، وعادات اجتماعية تلفت الأنظار إلى الدين الذي يتمسكون به. وبمجرد أن أتقن اللغة العربية اتجه إلى قراءة القرآن الكريم، وعن طريقه اهتدى إلى ما يدعو إليه الإسلام في مبادئه وتعاليمه.

وكان إعجابه كبيراً بما اطلع عليه، وانفتحت نفسه تجاه القرآن الكريم، والدين الإسلامي الحنيف، وكان في هذه الفترة قد درس أصول الدين دراسة عميقة، وأجَادَ فهم القرآن الكريم. وبعد أن نال كل ما يرغب فيه من المعارف في هذا السبيل حان الوقت لكي يخطو الخطوة التي لا بد منها.

ففي سنة 1809م وجد نفسه غير بعيد عن الإسلام، ورأى أنه لا يملك من أمره شيئاً إلا أن ينخرط في سلك المسلمين المؤمنين بهذا الدين، وهكذا وجدنا الباحث الكبير يوهان بوركهارت وهو يعلن - على الملأ - إسلامه، وتصديقه. وهو في ذلك يصل إلى آخر المطاف في دراسة مضنية لكل ما يتعلق بالمسلمين ودينهم الحنيف الذي كان القرآن الكريم هو دستوره الحق.

وكان إسلام هذا الرجل عن اقتناع كامل، ويقين من أن هذا الدين لا يتعارض مع فطرة الإنسان.

وفي سنة 1814م كان الدين الإسلامي قد تمكَّن في نفس الرحالة بوركهارت، وتملّك روحه وعقله، فعزم على أن يستكمل أركان الإسلام، وهذا ما جعله يعتزم الحج إلى بيت الله تعالى، وذلك أداءً للفريضة، ورغبة في زيارة الأماكن التي كان يعيش فيها الرسول الكريم، وهي التي شهدته، وشهدت دعوته، ولقد أمضى في حجه هذا ثلاثة أشهر، انتقل بعدها إلى مصر فتعايش مع المسلمين بها، ولم يكن بقاؤه هناك هدراً، بل كان يسجل كافة انطباعاته، ومشاهداته التي يراها في تلك البلاد. وهذا هو الذي يفعله في كافة رحلاته، إذ لا يترك شيئاً دون أن يعمد إلى الكتابة عنه حتى يحتفظ بذكرياته، وهو الأمر الذي أفاد الباحثين من بعده حين وجدوا ذخيرة من الأوصاف والذكريات مما دوَّنه هذا الرجل الذي لا يترك شيئاً للصدف.

وبقي فترة طويلة في مصر إلى أن توفي في سنة 1917م، وكان قد اختار لنفسه اسماً يتماشى مع معتقده الجديد، فَتَسَمَّى: إبراهيم المهدي بن عبدالله.

ولقد استمر - حيّاً وميِّتاً - على الحالة التي كان عليها المسلمون في ذلك الوقت، وفي كافة الأقطار التي حلّ بها من ديارهم. فكان أخاً لهم في جميع حالاتهم يشاركهم في أساليب حياتهم، ويلبس كما يلبسون، ويجالسهم متحدثاً بلغتهم حتى لقد صار من الصعب أن يلتفت أي شخص إلى أصل هذا الرجل السويسري الذي ترك لغة بلاده وطريقة ملابسه وطعامه، بل ودينه لأن قلبه تعلّق بالمنطقة التي ارتضى العيش فيها بعد أن زارها مسلماً ملبياً دعوة الله عز وجل إلى الدخول في الإسلام، وقد عرف من قراءاته المتعددة ولا سيما في القرآن الكريم طريق الحق فسلكه.

وكان قد أوصى بأن يُدفن في هذه البلاد التي أحبها، وحدد المكان الذي أحب أن يدفن فيه بعد وفاته، ولذلك فإن قبره الآن يحاذي باب النصر بالقاهرة، وقد طلب أن تُكتب على قبره العبارة التالية:

هذا قبر المرحوم إلى رحمة الله تعالى الشيخ الحاج إبراهيم المهدي بن عبدالله بوركهارت اللوزاني.

ولقد ترك آثاراً مهمة، وكتابات أفادت كل من اطلع عليها. ولعل عباراته التي كتبها موجزة عن المجتمع الإسلامي، من أهم ما يُؤْثَرُ عنه، فقد قال:

إن المجتمع الإسلامي الصحيح، هو مجتمع المحبة، والتعاطف والصفاء، وفي ظلاله لا يُعرف شيء اسمه العَوَز أو الحقد، أو التنافر الطبقي، إذ يحظى الفقير والضعيف والعاجز بعطف الأغنياء والأقوياء، والقادرين على بذل معونتهم طواعية لمن يستحقها، من غير ترفُّعٍ ولا تعالٍ، مما يقضي تمام القضاء على كل الفوارق الاجتماعية، والصراعات النفسية التي تعاني المجتمعات الأوروبية من شدة وطأتها، فَـتُهددُ مصالح الناس وروابطهم بأفدح الأخطار.

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وقبل أن ننتهي مما نحن فيه من حديث عن هذا الرحالة العالم بوركهارت فإننا نجد من المهم أن نوجز شيئاً من أعماله، وذلك كما يلي:

1 - بعد دراسته في ألمانيا وجد في نفسه القدرة على مواصلة دراسة ما هو أوسع مما درسه هناك، فانضم إلى الجمعية الأفريقية، وهي جمعية كانت تُعنى بأعمال الاستكشاف في قارة أفريقيا، وهذه الجمعية هي التي وَجَّهَتْهُ إلى دراسته التي بدأها في مدينة كامبردج حتى يكون مُسْتعداً لخوض التجربة التي كان من المؤَمَّلِ له أن يخوضها في تلك البلدان النائية المجهولة، وقد كان له ذلك.

2 - قام بعدد كبير من الرحلات في البلدان العربية كحلب ومصر ومكة المكرمة والمدينة المنوَّرة يحدوه إلى ذلك حبه للمنطقة وأهلها، واعتناقه للدين الإسلامي الحنيف الذي بدأ انتشاره عالمياً منها.

3 - كان كما ذكرنا - من قبل - يهتم بكتابة كلِّ مرئياته، وتسجيل كل تجاربه، ولذا فإنه قد ترك وراءه - بعد وفاته - كَمّاً هائلاً من الكتابات المهمّة المعبّرة عن روح العصر الذي نشأ فيه، وبالذات فيما يتعلق بالمنطقة العربية.

4 - وقد جمع بعض ملاحظاته في مجموعات متناسقة، صدرت بها كتب منها:

- كتاب: الرحلة إلى بلاد الشام.

- كتاب: رحلة إلى الجزيرة العربية.

- كتاب: مجموعة الأشكال العربية.

وغيرها...

5 - لم نجد - فيما مر بنا - رحَّالة في مثل عزم بوركهارت وشدة بأسه، وصبره على المكاره، وقدرته على خوض غمار المغامرات في سبيل الاستكشاف، ومن أجل ذلك وجدناه دائم الانتقال بين عدد من بلاد العرب وأفريقيا، إضافة إلى إقامته في مصر وذهابه إلى حج بيت الله الحرام.

6 - اهتمت مصر - أخيراً - بهذا الرجل، ومن ذلك ما قرأناه في إحدى وسائل الاتصال وهو ما نصه:

تحتفل اليوم وزارة الآثار بمرور 200 سنة على رحيل السويسري يوهان بوركهارت الشهير باسم إبراهيم بوركهارت، وذلك من خلال افتتاح معرض تحت عنوان: أبو سنبل 200 سنة بعد رحيل الشيخ إبراهيم بوركهارت، وذلك في المتحف المصري الكبير.

وكفى بهذا اهتماماً، فقد دلّ على أنه كان له دور في بعض الاكتشافات في تلك المنطقة.

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ومما ينبغي منا القيام به الآن هو أن نشير إلى بعض آيات الذكر الحكيم التي قرأها بوركهارت وأمثاله من المهتدين، فغيّرت أساليب حياتهم، وحوّلتهم من طباع إلى طباع أخرى، ومن دين تمّت نشأتهم عليه إلى دين الإسلام.

ومن هذه الآيات قوله تعالى:

أ - من سورة البقرة، الآية رقم 28: كيف تكفرون بالله، وكنتم أمواتاً فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يحييكُم، ثم إليه تُرجعون.

ب - من سورة النَّحل، الآية رقم 22: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، وهم مستكبرون.

جـ - من سورة الحج، الآية رقم 66: وهو الذي أحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور.

د - ومن سورة العنكبوت، الآية رقم 20: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله يُنْشِئُ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير.

ألا يحق لنا أن نتساءل بعد ان تلونا هذه الآيات البيِّنات من كتاب الله عز وجل: هل يستطيع المرء العاقل أن يَصْدِفَ عنها، وعن كل ما جاء فيها من الهدى والدلالة على الحق المبين؟ في واقع الأمر، فإننا نرى العدد الكبير ممن أسلم من أبناء الملل الأخرى، وكان إسلامهم بعد تلاوة القرآن الكريم، والإطلاع على مثل هذه الآيات.

وهذا الذي حدث من هؤلاء هو الذي يجيب على سؤالنا الذي قدمناه آنفاً. وهذا هو ما دفعنا إلى تقديم هذه الموضوعات خلال هذا الشهر الكريم الذي أُنْزِلَ فيه القرآن هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان.

وفيما تَقَدَّمَ ما يكفي للدلالة على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي للتي هي أقوم، ويبشّر المسلمين بالخير، ويُنذر الكافرين محذّراً من عقوبة المخالفة.

