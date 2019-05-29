وطن النهار

أمَّ المصلين في صلاة القيام بالمسجد الكبير في ليلة الـ 23 من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالركعات الأربع الأولى القارئ الشيخ فهد المطيري وفي الركعات الأربع الثانية أمَّ المصلين القارئ الشيخ أحمد النفيس.

واستضافت اللجنة الإعلامية بالمسجد الكبير الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إبراهيم الزيد في برنامج «في رحاب الليالي العشر» بالتعاون مع تلفزيون الكويت على قناة إثراء الذي استهل الحلقة بقوله إن صلاح القلوب من أهم الموضوعات التي يجب أن يتحراها المسلم فالقلب السليم هو القلب الموحد لله سبحانه وتعالى. وبين الزين أن صاحب القلب السليم يكون حريصا على فعل الخير ومحباّ للعمل الصالح ويعمل وفق منظومة حكيمة لا تخشى إلا الله عز وجل وحين يكون المسلم على هذا النهج لن يحيد عن التعاليم الإسلامية ولا يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى.

وقال إن سعادة الإنسان وشقاءه في القلب فإذا صلح صلح حال الإنسان وإذا فسد القلب فسدت حياة الإنسان وضل الطريق القويم ولهذا فنسأل الله عز وجل إصلاح قلوبنا وثباتها على طاعته وحسن عبادته.

كذلك، استضافت اللجنة الإعلامية في العشر الأواخر بالمسجد الكبير في برنامج «في رحاب الليالي العشر» الرائد مشاري السمحان من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية حيث أكد ان وزارة الداخلية وبتوجيهات من وزير الداخلية ووكيل الوزارة حريصة على توفير الأمن والتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تنظيم هذا العرس الإيماني وذلك من خلال تسهيل حركة المرور وتأمين الطرق المؤدية إلى المساجد والمراكز الرمضانية في جميع محافظات الكويت الست.

وأضاف أن الجانب التوعوي يأتي ثماره خاصة خلال السنوات الأخيرة لم نشهد أي ملاحظة في آلية العمل خلال هذه الليالي، مما سهل العمل وأمّن دخول وخروج المصلين إلى المساجد بكل سهولة ويسر.

وقال السمحان إن العمل في جميع قطاعات وزارة الداخلية المشاركة في تنظيم هذه الليالي لا يتوقف عن تنفيذ خطة العمل المعدة من أول يوم في شهر رمضان وحتى آخر ليلة منه، داعيا إلى تعاون جميع المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن في جميع المساجد والمراكز الرمضانية في المحافظات الست لأنهم وجدوا التأمين أمنهم وسلامتهم.

وقدم الخاطرة الإيمانية بعد الركعة الرابعة في المسجد الكبير الشيخ ناظم المسباح.

