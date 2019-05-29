وطن النهار

في إطار مشاركة ديوان المحاسبة في مختلف الأنشطة والفعاليات الدولية شارك الديوان في المؤتمر الـ 30 لعولمة صناديق الاستثمار الذي عقد في الولايات المتحدة الأميركية- نيويورك، والذي نظمته رابطة المحامين الدولية (IBA) وذلك خلال الفترة من 19 حتى 21 مايو 2019. ومثّل الديوان مدقق مساعد بإدارة الرقابة على التسويق والاستثمار للجهات النفطية عبدالله البغلي، حيث قال ان المؤتمر سلط الضوء على الموضوعات المهمة والابتكارات في الصناديق الخاصة، والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والاستثمار المستدام، إلى جانب فئات الأصول الناشئة والاستراتيجيات.

