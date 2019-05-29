وطن النهار

جدة- «كونا»: أكد عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور حمود القشعان امس الثلاثاء ان مفاهيم الوسطية والاعتدال سار عليها اصحاب السمو حكام الكويت وتتجسد في شتى مناحي الحياة في الكويت.

وقال القشعان في اليوم الثاني لمؤتمر (قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة) واعلان (وثيقة مكة المكرمة) الذي تنظمه رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة ويستمر اربعة ايام، في بحثه المقدم للمؤتمر ان البحث يتناول الشخصية الوسطية ومقوماتها وفق التعاليم القرآنية والهدي النبوي الشريف بالاضافة الى بعض التجارب العملية لمعالجة مشكلات المجتمع وبالاخص المشكلات السلوكية الأخلاقية.

واضاف ان الوسطية في الكويت وسطية اجتماعية تستند الى الدستور الكويتي الذي تنبع مواده

من روح الشريعة الاسلامية كما جاء في المادة الثانية منه.

