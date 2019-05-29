وطن النهار

اصدر وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامن المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي قرارا وزاريا بتثبيت عدد 105 وظائف اشرافية بالادارة العامة للخبراء، واوضح وكيل وزارة العدل عبداللطيف سريع السريع ان تثبيت هذه الوظائف جاء بعد العرض على مجلس شؤون الخبرة برئاسة المستشار محمد بن ناجي رئيس محكمة الاستئناف، حيث تم اعتمادها وان هذه القرارات تأتي ايضا تماشيا مع الهيكل التنظيمي الجديد للادارة العامة للخبراء الذي اقر اخيرا، وافاد السريع ان الوظائف الاشرافية التي صدر القرار الوزاري بتثبيتها وعددها 105 وظائف اشرافية موزعة على 5 وظائف نواب لرئيس الادارة العامة للخبراء و12 وظيفة مراقب و88 وظيفة رئيس قسم كما وجه السريع الشكر لوزير العدل المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي لما يوليه من اهتمام ودعم لقطاعات الوزارة كافة والذي سيكون له اطيب الاثر في اعمال وزارة العدل.