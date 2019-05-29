وطن النهار

جدد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية د. بدر المطر، تحذيراته من تجمهر الأشخاص في مواقع الحوادث المرورية، وقيامهم بتصوير المركبات المشاركة في الحوادث والمصابين، مؤكدا أن حادث دوار منطقة كبد الأخير الذي أسفر عن 8 وفيات من الشباب في مقتبل العمر، جاء بسبب تهور أحد قائدي المركبات وعدم وجود حاجز إلكتروني مرئي ينذر بوجود حادث مرورى كما هي الحال فى الدول الأخرى، مشيدا في الوقت ذاته بجهود وزارة الداخلية وسرعة تواجدها إلى مكان الحادث، متقدما بأحرى التعازي لأسرهم.

وأشار المطر في تصريح صحافي إلى خطورة ظاهرة التجمهر والتى باتت ملموسة للجميع، لاسيما لكونها تعرض الأشخاص الأبرياء للخطر ومضاعفه الكارثة المرورية، مشيرا إلى أن تكرار الحوادث في هذه المنطقة يتطلب التدخل السريع من الجهات المنوطة لوقف نزيف الطرقات اليومي، خاصة أن جميع الأرقام والإحصائيات تنذر بخطر ماثل نشهده في كل يوم، وفي كل ساعة في شوارعنا.

