وطن النهار

احبط رجال جمارك منفذ العبدلي امس محاولة تهريب ما يقارب 6 كيلو من مادة الشبو المخدرة الى البلاد كانت مخبأة داخل سلندر غاز داخل شاحنة قادمة من العراق يقودها وافد مصري الجنسية.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر جمركي انه خلال دخول شاحنة مساء امس منفذ العبدلي الحدودي قادمة من العراق يقودها وافد مصري الجنسية وايقافها في المنطقة الجمركية تم الاشتباه بقائدها حيث ظهرت عليه علامات الخوف والارتباك وبتكثيف التفتيش عثر على سلندر غاز

اسفل الشاحنة وبمروره على جهاز فحص بواسطة الاشعة تبين وجود اجسام غريبة بداخلة، وبفتحة بواسطة معدات خاصة عثر على اكياس تحوي ما يقارب 6 كيلو من مادة الشبو المخدرة.

وعلية تم تحريز المواد المضبوطة واحالتها والمهرب الى الجهات المختصة.

