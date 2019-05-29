وطن النهار

سجل ضابط مباحث في العاصمة برتبة نقيب قضية ضد عسكري في مباحث حولي اتهمه فيها بالشروع بالقتل اثر قيام العسكري برمي عدة طلقات خلال محاولة تدخل النقيب لفض مشاجرة وقعت بين العسكري وعدد من الاحداث بجانب احدى المدارس الخاصة في منطقة حولي.

الاحداث كما رواها مصدر تتمثل في حفل تخرج اقامته احدى المدارس الخاصة في حولي حيث تم توزيع عسكريين من مخفر حولي لتأمين الحفل حيث شاهد احد العسكريين التابعين لمباحث حولي 3 احداث يحاولون الدخول للمدرسة فقام بضبط احدهم وحدثت بينهما مشاجرة، وتصادف مرور نقيب من مباحث العاصمة طلب من رجل المباحث ان يترك الحدث حتى لا يتطور الوضع. رفض العسكري طلب النقيب واصر على سحب الحدث الى المخفر، فحدث

تشابك بالايدي بين العسكري والنقيب ما دعا العسكري إلى اخراج سلاحه الناري واطلاق عدة اعيرة نارية، فتم طلب دوريات اسناد والسيطرة على العسكري.

النقيب توجه على اثرها الى المخفر وسجل قضية ضد العسكري اتهمه فيها بالشروع بالقتل، فتمت احالته الى النيابة العامة، فيما سجل العسكري قضية اهانة موظف ضد النقيب.

