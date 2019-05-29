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وطن النهار

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إخماد حريق إطارات في سكراب ميناء عبدالله


سيطرت 4 فرق اطفاء صباح امس على حريق هائل اندلع في كمية كبيرة من الاطارات بمساحة 500 متر مربع في سكراب ميناء عبدالله خلال وقت قياسي ومن دون حدوث اصابات.
وفي التفاصيل كما رواها مصدر اطفائي ان بلاغاً ورد صباح امس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في سكراب ميناء عبدالله، وعلى الفور توجه رجال اطفاء 4 مراكز هي ميناء عبدالله و ام الهيمان والنويصيب والاسناد الي موقع الحريق حيث تبين ان النار اندلعت بكمية كبيرة من اطارات السيارات بمساحة 500 متر، فتم توزيع الفرق و الاليات على الموقع ومكافحة الحريق والحد من انتشاره واستغرقت عملية مكافحة النيران 3 ساعات تم خلالها اخماد الحريق قبل امتداده وذلك بوقت قياسي ومن دون حدوث اصابات.


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