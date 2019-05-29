وطن النهار

أشاد سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان بمضامين كلمة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بمناسبة العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك، خصوصا فيما يتعلق بضرورة اعادة اللحمة لمنظومة مجلس التعاون ووحدة الصف الخليجي.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح نظمته جمعية الصحافيين الكويتية الليلة قبل الماضية بحضور عدد من الكتاب والاعلاميين. وثمن السفير سيلفرمان عاليا تأكيد سمو الأمير في كلمته على أهمية تعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون ومواصلة إطلاق مسيرة التنمية والإصلاح المنشودة وتنفيذ البرامج الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص العمل المنتجة للشباب للاسهام في دفع عجلة التنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية. وكان سمو امير البلاد وجه أول من أمس كلمة الى المواطنين بمناسبة العشر الاواخر من رمضان المبارك اكد فيها ان محيطنا الخليجي والحفاظ على ما تحقق لنا من مكتسبات في اطار مجلس التعاون يعد الضمانة في مواجهة المخاطر والتحديات. وشدد سموه في الكلمة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجهة الواقع المرير للمنطقة وأبعاده وتداعياته الخطيرة والتطورات الحاصلة فيها حماية لسلامة وأمن وطننا العزيز والحفاظ عليه.

وفي هذا السياق أكد السفير سيلفرمان أن الولايات المتحدة الاميركية تدعم وحدة دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره احد اهم مقومات الامن والاستقرار في المنطقة واستعادة دوره في دعم الجهود الدولية الرامية الى ارساء الامن والسلام العالميين.

وشدد على المكانة المهمة والمتميزة للكويت في الادارة الاميركية لدورها في مساعدة الجهود الدولية الرامية الى ارساء الامن والاستقرار في المنطقة مشيرا الى العلاقات الاستراتيجية والتاريخية للبلدين الصديقين في مجالات عدة.

وأشار إلى ان الولايات المتحدة والكويت مستمرتان في تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية بين البلدين بما يصب في مصلحتهما وتقوية العلاقات الثنائية.

واوضح ان لدى الولايات المتحدة نظرة بعيدة المدى للمنطقة وهي حريصة على امنها واستقرارها.

ولديها أيضا واجبات والتزامات تجاه المنطقة ودولها في جميع المجالات وهي تعمل على الوفاء بها والمحافظة عليها.

وتطرق السفير الامريكي خلال الحوار المفتوح الى عدد من القضايا في المنطقة منها ملف الارهاب والملف الايراني وقضية الشرق الاوسط.

