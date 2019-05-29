وطن النهار

كرّمت سفارة الجمهورية الفرنسية بدولة الكويت مشروع «أمنية» البيئي بعد حصوله على المركز الثاني لجائزة الإلتزام التشاركي للعام الحالي المقدمة من السفارة، بحضور السفيرة ماري ماسدوبوي، والمنسق العام المقيم لمكتب الأمم المتحدة لدولة الكويت د. طارق الشيخ.

وفي هذا الإطار أعربت سناء الغملاس احد مؤسسي مشروع «أمنية» في تصريح صحافي عن سعادتها الغامرة بالحصول على الجائزة من السفارة الفرنسية، والتي تنظم للمرة الأولى بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة بدولة الكويت.

وأشارت الغملاس إلى أن جائزة الالتزام التشاركي تعتبر إلحاقا لأهداف التنمية المستدامة واتفاقيات باريس بشأن المناخ، وتقديرا لأعمال المجتمع المدني الكويتي بهذا الشأن.

من جهتها قالت الناطق الرسمي للمشروع فرح شعبان إن الحصول على هذه الجائزة يعتبر إنجازا بيئيا نفتخر ونعتز به كثيرا، الذي يدفعنا ويحفزنا للمزيد من الطموحات المستقبلية، مشيرة إلى أن مشروع «أمنية» لإعادة تدوير البلاستيك حظي بتقدير مستحق من قبل السفارة الفرنسية بهذه الجائزة.

وأضافت شعبان إننا كمشروع بيئي وطني نبارك لدولتنا الحبية الكويت في هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجلها الريادي عربيا ودوليا، كذلك نبارك لأنفسنا ولكل من دعمنا وساهم معنا وآمن بأفكارنا البيئية.

