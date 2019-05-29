وطن النهار

جددت الكلية الأسترالية في الكويت اتفاقية التعاون مع بنك الكويت الوطني. والتي تهدف الى تعزيز التعاون بين الطرفين بحيث تتماشى مع القيمة الأساسية للكلية الأسترالية في الكويت المتمثلة في تعزيز الامكانات البشرية ضمن بيئة راعية. واستفاد من الاتفاقية طلاب الكلية، حيث منحتهم برامج تدريبية داخلية شاملة يوفرها بنك الكويت الوطني ليس فقط لاكتساب خبرة عملية في مكان العمل ولكن أيضًا لتطوير مهاراتهم الشخصية. وقد ظل كلا الطرفين يدعما الطلاب وأدى هذا التعاون المتبادل الى زيادة امكانات طلاب الكلية الأسترالية في الكويت واعدادهم لسوق العمل.

