وطن النهار

في أجواء روحانية واصلت الحسينيات احياء ليالي القدر المباركة وذكرى استشهاد امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام حيث احتشد المؤمنون للعزاء في استشهاد امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام ولاعمال ليالي القدر المباركة من رفع المصاحف وقراءة دعاء الجوشن الكبير والدعاء والتوسل الى الله في الليالي المباركة، وبهذه المناسبة اكد خطباء المنبر الحسيني اهمية احياء ليالي القدر بالصلاة والعبادة وقراءة القرآن الكريم والدعاء لافتين الى أن ليالي القدر كما ذكر في القرآن الكريم بانها خير من الف شهر كما كان لحادثة استشهاد امير المؤمنين عليه السلام عنوان المحاضرات في المنابر الحسينية، ففي الحسينية الجعفرية تطرق الشيخ صالح الفرحاني الى وصايا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام لاهل بيته وللعامة وخصوصا الوصية المنقولة عن امير المؤمنين عليه السلام بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أوصيكما بتقوى الله وألا تبغيا الدنيا وأن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوى عنكما وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي هذا من المؤمنين بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام وان البغضة حالقة الدين ولا قوة الا بالله انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب والله الله في الأيتام لا تغيروا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار، والله الله في القرآن فلا يسبقكم الى العمل به غيركم والله الله في جيرانكم فانهم وصية نبيكم ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم والله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم فانه ان ترك لم تناظروا وان أدنى ما يرجع به من أمه أن يغفر له ما سلف من ذنبه والله الله في الصلاة فانها خير العمل وانها عمود دينكم والله الله في الزكاة فانها تطفئ غضب ربكم والله الله في صيام شهر رمضان فان صيامه جنة من النار والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فانما يجاهد في سبيل الله رجلان امام هدى ومطيع له مقتد بهداه والله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم والله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا فان رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث، والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم والله الله في النساء وما ملكت أيمانكم فان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله أن قال أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت أيمانكم ثم قال الصلاة الصلاة ولا تخافن في الله لومة لائم يكفكم من أرادكم وبغى عليكم قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عز وجل ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله الأمر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليكم بالتواصل والتباذل والتبار واياكم والتقاطع والتدابر والتفرق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم واستودعكم الله خير

مستودع وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته».

وفي حسينية الاوحد ارتقى المنبر الخطيب الحسيني الشيخ عبدالله ملا هادي والذي استهل محاضرته قائلا: «طبيعة الامراض تنقسم الى قسمين امراض عضوية تصيب بعض اجزاء الانسان فيعالجها اما ان تنتهي او تبقى كبلاء اعده الله للصالحين المؤمنين، مضيفا وهناك قسم اخر من الامراض هذا خطورته اصعب واشد على الانسان من الامراض التي تصيب جسد الانسان وهي الامراض الاخلاقية هذه الامراض يظن الكثيرون بانها صفاة او مجرد ردود افعال تصيب الانسان اذا مر بظرف عصيب تراه يغضب سريعا او ينفعل سريعا وللاسف كثيرا ما تبرر هذه الانفعالات الاخلاقية للاستهانة بخطورتها».

وقال هادي انه لو تأملنا جيدا في القرآن الكريم والاحاديث الشريفة المباركة لرأينا ان خطورة هذه الامراض وصعوبتها انها تبقى مع الانسان حتى بعد مماته لافتا الى ان المرض العضوي الذي يصيب الانسان وربما يموت معه يثاب الانسان عليه ويرفع من مقامه ودرجته يوم القيامة ولكن الامراض الاخلاقية مادامت مع الانسان يبقى تأثيرها في الدنيا والآخرة.

واضاف بقوله : «احيانا بعض الرذائل الاخلاقية والصفات السيئة يكون لها اثر وضعي جعله الله لها الى ان الاثار الوضعية هي اثار جعلها الله عزوجل بالتكوين لبعض الاشياء اما في بعض افعال الانسان او في الاعيان او في بعض الصفاة».

واوضح هادي ان بعض الافعال قد يقوم بها الانسان وتنتهي ولكن يبقى الاثر عليه الى ان يصحح ذلك الفعل فالافعال السيئة ان تركت يبقى تأثيرها سلبياً على ايمان الانسان بل ربما تفسده ولا يبقى من الايمان سوى القشور.

وقال هادي: «عبدالرحمن بن ملجم لعنه الله كان يوما من الايام يقاتل بين يدي امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وكذلك حال بعضا من قتلة اهل البيت عليهم السلام ولكن لانهم سمحوا لايمانهم ان يفسد بافعالهم وصفاتهم ولم يبق عندهم من الايمان سوى القشور فقاموا ماقاموا به بل قتلوا بابشع الصور اهل البيت عليهم السلام».

واختتم المجلس بدعاء رفع المصاحف واعمال ليالي القدر وقراءة جزء من دعاء الجوشن الكبير.

