وطن النهار

اشاد السفير البلجيكي في الكويت بيت هيربات: «بالعلاقات الكويتية البلجيكية مشيرا الى ان التعاون بين البلدين في تطور مستمر».

جاء ذلك في كلمة القاها اثناء توقيع مستشفى طيبة اتفاقية تعاون مع شركة hict البلجيكية، المتخصصة في تقديم الاستشارات الادارية وتكنولوجيا المعلومات لقطاع الرعاية الصحية.

وقال السفير ان الاتفاق بين مستشفى طيبة وشركة hict، يؤكد أهمية ودور القطاع الصحي الخاص في بناء وتعزيز سبل التعاون بين البلدين، ونؤمن بأن هذا التعاون سيساهم في تطوير هذا المجال بشكل عام.

بدورها، اعربت الرئيس التنفيذي لمستشفى طيبة لمى الفضالة: «عن سعادتها بالتعاون مع شركة hict التي ستقوم بتقييم عملياتنا التشغيلية وفقاً لأحدث المعايير، كما ستحدد لنا أفضل الطرق لتحقيق التفوق التشغيلي، وذلك من خلال استخدام نظام قياس الأداء والتقييم الاستراتيجي الشامل للمستشفى». وأضافت: «نحن على يقين بأن هذا التعاون سيصب في مصلحة مرضى مستشفى طيبة، ونحن نبحث دوماً عن تقديم الأفضل».

وقالت : يأتي هذا التعاون بعد سلسلة من الزيارات التي قام بها وفد من مستشفى طيبة للعديد من المستشفيات والمراكز الصحية البلجيكية، حيث اطلع الوفد على النظام الصحي المعمول به هناك. وبناء على ذلك، تم التعاون مع شركة hict.

وحول هذه الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة hict جان ديمي: «يأتي هذا التعاون المهم بين مستشفى طيبة وhict بعد دراسة مكثفة ومجموعة من الزيارات التي قمنا بها للوصول الى الاتفاق مع مستشفى طيبة. شخصيا، أنا سعيد للغاية بهذا التعاون الذي سنعمل من خلاله مع فريق مستشفى طيبة الذي يشاركنا نفس الأهداف التي نسعى من خلالها نحو تحسين قطاع الرعاية الصحية على المدى القصير وتطبيق الابتكارات التي تخدم قطاع الرعاية الصحية على المدى الطويل».

وتابع: «نحن ممتنون لمستشفى طيبة لاختيارهم شريكًا بلجيكيًا، ونطمح لتقوية جسور التعاون بين مستشفى طيبة الكويتية وشركة hict البلجيكية».

