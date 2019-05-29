وطن النهار

واشنطن - كونا: اكد سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم الصباح حرص الكويت على المشاركة في الاحتفال بذكرى المحاربين القدامى للتعبير عن امتنانها لدعم الولايات المتحدة العسكري في حرب تحرير الكويت عام 1991.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الشيخ سالم الصباح مساء الاثنين الماضي خلال العرض السنوي الذي يقام في العاصمة الاميركية واشنطن لاحياء ذكرى الجنود الاميركيين الذين شاركوا في جميع الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة حول العالم بمشاركة السفارة الكويتية ومكاتبها الفنية. وقال «اننا نحرص على المشاركة في هذه المناسبة لايصال رسالة مفادها اننا نشكر ما فعلتموه لنا منذ 28 عاما وتحريرنا من الغزو العراقي الوحشي».

واضاف انه «باسم الشعب والحكومة الكويتية نشكر الولايات المتحدة وقواتها المسلحة لشجاعتهم وبسالتهم والوقوف الى جانب القضايا المحقة كما نشكرهم على صداقتهم بشكل خاص».

وفي تصريح لـ (كونا) قال الشيخ سالم الصباح «هذا يوم مهم على الاجندة الاميركية وهو يوم يكرم فيه الشعب الاميركي بأسره ضحاياه في الحروب العديدة التي شاركت فيها القوات العسكرية الاميركية».

من جانبه اعرب رئيس مركز المحاربين القدامى المنظم للعرض السنوي جيمس روبيرتس في تصريح مماثل لـ(كونا) عن «الامتنان لدعم الكويت الكبير لهذا الحدث السنوي منذ 13 عاما».

وقال «لقد حاربنا جنبا الى جنب خلال معركة تحرير الكويت ونحن سعداء اليوم بحضور 450 من قدامى المحاربين الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت».

