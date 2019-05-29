وطن النهار

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اول من أمس الإثنين إن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حدد بوضوح آليات ووسائل التعامل مع التحديات المحلية الماثلة والمستجدات الإقليمية المتسارعة.

جاء ذلك في تصريح للغانم تعليقا على الكلمة التي ألقاها صاحب السمو أمير البلاد مساء أول من أمس بمناسبة العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك.

وأضاف الغانم أن سموه جدد التأكيد على أن أول العناصر المفصلية للتعامل مع الوضع الإقليمي «الملتهب والمتصاعد» يكمن في صيانة الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية والتي أكد سموه بأنه لن يسمح أبدا بالمساس بها.

وذكر «كان سموه واضحا ودقيقا في قراءته للمشهد العام فحدد بوضوح أدوات وشروط التعامل معها بدءا من صيانة الوحدة الوطنية مرورا بالتأكيد على الشرط الديموقراطي والدستوري والتشديد على أهمية التعاون بين السلطتين انتهاء بالتركيز على دور الإعلام الوطني ومسؤوليته الوطنية والتحذير من انحراف وسائل التواصل الاجتماعي وتحوله إلى معول هدم وأداة تخريب».

وأضاف أن «اختتام سمو الأمير كلمته بالتركيز على دور الشباب الكويتي وأهمية التوقعات المرجوة من تلك الشريحة المهمة والحيوية وأهمية العمل على تمكين الشباب من لعب الدور الرئيس في تحدي التنمية يؤكد لنا إلى أي حد كبير ان سموه يعول على شبابنا في التعامل مع جميع الملفات الوطنية الملحة».

ودعا إلى ضرورة الالتزام بتوجيهات سمو الأمير كـ «خارطة طريق ترسم أولويات العمل الوطني بشكل واضح بما يحقق تعزيز دور الكويت إقليميا ودوليا». واختتم الغانم تصريحه قائلا «بهذه المناسبة المباركة والأيام العشر الاواخر نتوجه إلى الله العلي القدير بالدعاء والابتهال بأن يحفظ الكويت وشعبها الوفي من كل شر ومكروه في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين».

الى ذلك، ثمن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري أول من أمس الاثنين كلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التي ألقاها بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال الكندري في تصريح صحافي إن سموه وضع يده على أهم القضايا وأبرزها وبالأخص التداعيات «الخطيرة» الحاصلة في المنطقة، منوها بدعوة سموه لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وحسن الاستعداد وفي مقدمتها التمسك بوحدتنا الوطنية التي هي السور الواقي بعد الله عز وجل.

وأضاف أنه ليس بغريب على سموه أن يحيط شعبه ومواطنيه ومن يعيش على أرض الكويت الحبيبة بكل ما هو مهم ومفيد، مؤكدا أن سموه هو السياج الحامي لدستورنا في ظل الديموقراطية التي ننعم بها ودولة المؤسسات من بين سائر دول المنطقة.

وذكر أن «سمو الأمير لم يترك في خطابه السامي جريا على عادته السنوية في هذا الوقت من كل عام أي قضية جوهرية إلا وأشار إليها وسلط الضوء عليها». وأكد الكندري أن «خطاب سموه جاء شاملا كاملا مانعا مستوفيا جميع مقتضياته وأهدافه التي لم يبق علينا إلا التمسك بها والعمل بأهداب معانيها السامية».

كان سمو أمير البلاد أكد ضرورة الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجهة الواقع المرير للمنطقة وأبعاده وتداعياته الخطيرة والتطورات الحاصلة فيها حماية لسلامة وأمن وطننا العزيز والحفاظ عليه.

وقال سمو الأمير في كلمته بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك إن ذلك «لن يأتي إلا بالتلاحم والتعاضد والتمسك بوحدتنا الوطنية التي لن نسمح أبدا المساس بها فهي السور الواقي بعد الله تعالى للوطن وحمايته من الويلات التي تعصف بالدول وبتعزيز جبهتنا الداخلية والوقوف في وجه كل من يحاول إثارة النعرات أيا كانت والعبث بنسيجنا الاجتماعي».

وشدد سموه على أن «محيطنا الخليجي والحفاظ على ما تحقق لنا من مكتسبات في إطار مجلس التعاون يعد الضمانة في مواجهة المخاطر والتحديات».

من جانبه، أشاد النائب الدكتور حمود الخضير بالمضامين والتوجيهات السامية الواردة في خطاب سمو الأمير، مشيرا إلى أنه حدد مكامن الخلل في العديد من القضايا ورسم بحكمته طريق الحل.

وأضاف الخضير عندما يتكلم صاحب السمو عن واقع مرير يمر به العالم ويؤكد سموه على تماسك الكويتيين فإننا نبادله هذا القلق ونجدد ولاءنا لأسرة الخير وان نكون عونا لسموه في تجاوز هذه الظروف الدقيقة وان نعمل على تعزيز وحدة الصف وحماية الجبهة الداخلية.

وقال الخضير ان حديث سمو الأمير بهذا الشكل عن التطورات الإقليمية التي تمر بها المنطقة يدعونا أكثر من أي وقت مضى إلى تفويت الفرصة على كل من يحاول إثارة النعرات أو صرف الأنظار عن القضية الي يجب أن يتوحد خلفها كل الكويتيين.

وأكد ان الكويتيين بكل أطيافهم لن يدخروا جهدا من أجل حماية النسيج المجتمعي وتعزيز جهود الحفاظ على الوحدة الوطنية التي هي سورنا في مواجهة كل الاخطار.

من جهته، اعتبر النائب حمد الهرشاني خطاب سمو الامير بمناسبة العشر الاواخر اختزالا لخبرة طويلة من العمل الدبلوماسي والسياسي المشهود له بالتميز والنجاح، اذ كان الخطاب شاملا ومتضمنا معان سامية ومحددا لاولويات العمل الوطني والاقليمي وراسما لرؤى فاحصة تجنب الكويت والمنطقة الحروب والصراعات.

وقال الهرشاني في تصريح صحافي ان الخطاب دعا الى الوحدة الوطنية وتعزيزها والتلاحم الخليجي في اطار مجلس التعاون الخليجي، مثمنا تركيز سموه على العنصر الشبابي الكويتي، حيث دعا سموه الى اتاحة الفرصة لهم في بناء الوطن لانهم حجر الزاوية في عملية التطوير والتنمية.

ولاحظ الهرشاني، ان سمو الامير نبه مجددا من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تحديدا ووسائل الاعلام عموما نظرا لخطورة الكلمة وتأثيرها على وحدة المجتمع وتماسكه، خصوصا ان بعض وسائل التواصل بات ديدنها اثارة البغضاء والضغينة والطائفية بين تكوينات المجتمع، داعيا الى الاستفادة من خطاب سمو الامير لانه يأتي من رجل حكيم يمتلك الخبرة الكافية وسعة الافق والنظرة الثاقبة.

من ناحيته، ثمن النائب ماجد المطيري المعاني القيمة والمبادئ الراسخة التي احتوتها كلمة صاحب السمو امير البلاد بمناسبة العشر الاواخر وما تضمنته من قيم نيرة وافكار هادفة ونظرة مستقبلية، منوها الى تركيز سموه على الشباب الذين اعتبرهم الركيزة الاساسية لقيام الامم فضلا عن دعوة سموه الى التكاتف وتوحيد الكلمة على حب الوطن واخلاص له.

وقال المطيري في تصريح صحافي ان سموه قدم جام خبرته في اسطر مختزلة حملت الحكمة والحنكة وسعة الادارك، مشددا على قدرة سموه الفائقة على استقراء الاوضاع وتأثير ادوات التواصل الاجتماعي على وحدة المجتمع من خلال بثها اخبار غير مدعمة بادلة ما يؤثر على تماسك المجتمع، داعيا القائمين على وسائل الاعلام الى ممارسة دورهم الاعلامي بوعي ومسؤولية. وذكر المطيري ان سمو الامير شدد على المحافظة على محيطنا الخليجي والحفاظ على ما تحقق لنا من مكتسبات في اطار مجلس التعاون الذي يعد الضمانة في مواجهة المخاطر والتحديات، لافتا ان سموه حرص على التأكيد على أن وطننا امانة في اعناقنا جميعا وهو الامر الذي يتطلب من الجميع الوفاء، والاخلاص له والعمل الدؤوب والجاد والمخلص للرقي به.

