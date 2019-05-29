وطن النهار

أشاد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بكلمة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد بمناسبة العشر الاواخر من شهر رمضان الفضيل، مؤكدين انها شكلت خارطة الطريق الوافية لصيانة الحاضر والمستقبل لاسيما بتأكيد سموه أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والدستور.

واشار الوزيران الى ان الكلمة حملت في طياتها توجيهات لحماية الوطن من الويلات التي تعصف بالدول وضرورة تعزيز الجبهة الداخلية.

ثمن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي مضامين كلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي القاها أول من أمس الاثنين بمناسبة العشر الأواخر من رمضان الحالي.

وأكد الدكتور العازمي في تصريح صحافي أن كلمة سمو الأمير تعد «خارطة طريق» تحمل بين طياتها الحكمة والحنكة وبعد النظر والخبرات الكبيرة والواسعة التي يتمتع بها سموه في التعامل مع الملفات والقضايا الداخلية والخارجية.

وقال العازمي إن كلمة سموه بمثابة منهجا للسلطتين التنفيذية والتشريعية وجميع أبناء الشعب الكويتي وعلى الجميع تكاتف الجهود وتحمل المسؤولية وتنفيذ ما ورد في كلمة أميرنا، لاسيما في ظل الظروف الراهنة والتحديات المحيطة بوطننا الغالي.

وذكر أن الكلمة حملت توجيهات ونصائح قائد مخضرم له مكانته عربيا وخليجيا وعالميا يحمل بين جنباته هموم الوطن والمواطن ويسعى دوما للحفاظ على وحدتنا الوطنية وتحصينها من المخاطر.

واكد أن كلمة سمو الأمير جاءت وافية ووضعت النقاط على الحروف في تشخيص حكيم من سموه للوضع الداخلي والخارجي المحيط بالبلاد.

واضاف «كلمات سمو الأمير وسام على صدورنا وتحملنا جميعا مسؤولية بذل الغالي والنفيس».

بدوره، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن كلمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة العشر الأواخر من رمضان أضاءت الطريق أمام الخطوات التي يجب اتباعها لصيانة الحاضر والمستقبل.

وأضاف الروضان في تصريح صحافي أمس الثلاثاء أن الكلمة أكدت أهمية التمسك بالوحدة الوطنية وبالدستور والابتعاد عن كل ما يفرق ويسيء إلى الدولة وكيانها ومجتمعها كما رسمت اطر عبور سفينة الكويت إلى بر الأمان في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أن الكلمة رسخت سلسلة مواقف سمو الامير ومبادراته التي ثبتت مكانة الكويت العظيمة في قلب العالم وتوجت سموه قائدا للعمل الإنساني.

وذكر أن سمو الأمير أفرد للشباب في كلمته مساحة كبيرة دعاهم فيها إلى المشاركة في صنع المستقبل والانخراط في مشاريع التنمية معتبرا إياهم ثروة الكويت الحقيقية.

وأكد «أهمية الامتثال إلى توجيهات سموه بالمحافظة على وحدتنا الوطنية السور الواقي بعد الله تعالى للوطن وحمايته من الويلات التي تعصف بالدول وتعزيز جبهتنا الداخلية والوقوف في وجه كل من يحاول إثارة النعرات أيا كانت والعبث بنسيجنا الاجتماعي».

