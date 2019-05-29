وطن النهار

أشاد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، بكلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، التي توجه بها الى الشعب الكويتي جريا على عادته المعهودة في تواصله الدائم ولقائه المتجدد مع أبناء شعبه على الخير والمحبة في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم من كل عام. مثمنا المضامين السامية الواردة في خطاب سموه الذي توجه به من قلبه الكبير إلى قلوب شعبه ومحبيه في العالم.

وأضاف الحمود أن خطاب سموه نبراس للجميع، حيث جاء شاملا وجامعا ليعكس منهجية رائدة وواضحة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث تحدث فأوجز ووضع خارطة طريق تعكس حرص سموه على التمسك بالثوابت الوطنية، والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة والتفرقة، مشيدا في الوقت ذاته بدور سموه وحرصه على بقاء اللحمة الخليجية لمواجهة التطورات المتسارعة في المنطقة.

ودعا المحافظ الجميع الى الاقتداء بمضامين كلمة صاحب السمو الأمير الشاملة والجامعة والعمل على تحويلها إلى برنامج عملي ملموس على ارض الواقع، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا الحبيب ويديم عليه نعمة الأمن والأمان.

