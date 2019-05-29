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روما - الوكالات: تتآكل تربة كوكبنا بسرعة مذهلة ومخيفة تعادل ملعب كرة قدم كل خمس ثوان وإذا استمر الوضع على هذه الحال فإن الأرض ستفقد حوالي 90% من تربتها بحلول عام 2050، وستتطلب استعادتها الانتظار ألف سنة لاسترجاع من 2 إلى 3 سنتيمترات من سطح التربة الجيد.

وجاء هذ التحذير المخيف في خلاصة تقرير علمي أعدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» الصادر تحت عنوان «تآكل التربة: التحدي الأكبر للإدارة المستديمة للتربة»، والذي تم عرضه ومناقشته خلال الندوة العالمية لتآكل التربة وتدهورها التي أقيمت في مقر الهيئة بروما.

وذكر التقرير أن الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والتقنيات الزراعية المختلفة والتوسع العمراني وما يرافقه من شق للطرقات وبناء للملاحق التابعة له، يزيد من سرعة تآكل التربة وتدهورها، لكن بالإمكان التخفيف من ذلك إذا تضافرت جهود حكومات دول العالم من خلال مناصرة هذه القضية ودعم البحث العلمي في مختلف مواضيعها المتشعبة. وقال المدير العام لـ«الفاو» خوزي غرازيانو داسيلفا في كلمته الموجهة للمشاركين في هذه الندوة، إن تدهور الأراضي عرف تسارعا كبيرا بسبب الطرق الزراعية غير المستدامة واختفاء الغابات وتضاؤل الغطاء النباتي، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي تجعل تربتنا موردا غير متجدد لو استمر الوضع على حاله. ويستعرض التقرير الذي أشرف عليه د.دان بينوك من جامعة ساسكاتشوان بكندا الوضع الراهن للمعرفة الخاصة الذي بلغته البشرية في موضوع تآكل التربة، والذي عرف تطورا كبيرا من حيث عدد البحوث العلمية التي نشرت في مختلف جامعات العالم، ورغم ذلك فإن العالم بحاجة إلى مزيد من البحوث حول كيفية قياس معدلات فقدان التربة وكذلك للفصل في بعض الخلافات العلمية، وأهمها ذلك المتعلق بما إذا كان تآكل التربة يحولها إلى مصدر لانبعاثات الكربون أو أنه يشكل بالوعة لها.

