جابر محمد فهد الدبوس 60 عاماً شيع، الرجال: الفحيحيل، ديوان الدبوس، ت: 95552227، النساء: المنقف، ق2، ش25، م10

عذبيه تركي صحن المطيري، زوجة زيد مزيد الهاملي 51 عاماً شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: الرابية، ق4، ش3، م37، هاتف النساء، ت: 66465980-94004313

مبارك صغير مبارك 76 عاماً شيع، الرجال: الروضة، صالة دسمان، ت: 99827878، النساء: صباح السالم، ق9، ش1، ج8، م67، 55605560

سليمان علي القطان 40 عاماً شيع، الرجال: مسجد الإمام الباقر، جنوب السرة (الزهراء)، ت: 97979920

إنا لله وإنا إليه راجعون