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أول النهار

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سمو الأمير استقبل ناصر المحمد


استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.


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