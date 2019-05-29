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أول النهار

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سموه أشاد بمواكبة «الهيئة» لتطورات «الاتصالات» عالمياً

جابر المبارك: ريادة الكويت في «خدمات الجيل الخامس» محل اعتزاز


استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في قصر بيان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الأذينة وأعضاء مجلس الإدارة. وأشاد سموه بمواكبة الهيئة لتطورات قطاع الاتصالات عالميا والتكنولوجيا الحديثة مؤكدا ان الكويت من الدول المتقدمة في مجال تقديم خدمات الاتصالات والانترنت في المنطقة مشيرا الى ان التعاون البناء ما بين هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات نجح في تبوء الكويت تلك المكانة المتقدمة.
وعبر عن اعتزازه بأن تكون الكويت من أوائل الدول في المنطقة بتقديم خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات وهو ما سيفتح معه آفاقا رحبة لـ«انترنت الاشياء» موجها في الوقت ذاته الجهات الحكومية الى الاستفادة من تلك التطورات في البنية التحتية وقطاع الاتصالات لخدمة الحكومة الذكية والالكترونية.


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