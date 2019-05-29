أول النهار

اعلنت جامعة الكويت أن تقديم طلبات الالتحاق للعام الجامعي 2019/2020 سيبدأ الكترونيا اعتبارا من السبت 15 يونيو، ويستمر إلى الثلاثاء 25 يونيو المقبل. واشار عميد القبول والتسجيل د. علي المطيري خلال مؤتمر صحافي امس الى أنه سيتم تقديم طلبات الالتحاق على العنوان : http://portal.ku.edu.kw/admission. على ان تعلن النتائج خلال 3 أيام من انتهاء فترة تقديم طلب الالتحاق.

من جانبها أوضحت العميد المساعد للقبول والتسجيل د. ريم الجارالله انه لا تغيير على الحدود الدنيا لتقديم طلبات الالتحاق للكويتيين وأبناء الكويتيات وهي 70% أو 2.50 نقطة للقسم العلمي، و78% أو 2.90 نقطة للقسم الأدبي.

من جانب آخر، أعلن الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د. حبيب أبل بدء فترة التسجيل في خطة البعثات الداخلية للفصل الدراسي الأول 2019/2020 من 9 يونيو حتى 20 من الشهر ذاته.

وقال في بيان صحافي امس : على الراغبين بالتسجيل في البعثات تقديم اختبار القبول في المنشأة التعليمية التي يودون التسجيل فيها رغبة أولى والحصول على ورقة القبول وتحميل المعلومات المطلوبة على نظام التسجيل الإلكتروني الخاص بالبعثات الداخلية.

وأضاف أن أولوية القبول بعد التسجيل ستكون للطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في حدود ما هو متاح من مقاعد دراسية.

وأكد ضرورة اتباع إرشادات التسجيل الموضحة على موقع الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أنه يمكن للطالب التعرف على برامج الكليات والجامعات وأدنى نسبة مئوية مطلوبة للتقديم في كل تخصص من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.

