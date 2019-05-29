أول النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح بمقر مكتبه بوزارة الداخلية امس، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام السفير المفوض الجديد لشؤون الأمن السيبراني للمملكة المتحدة في الخارج د. هنري بيرسون ويرافقه سفير المملكة المتحدة لدى الكويت مايكل دافنبورت.

في بداية اللقاء رحب الجراح بضيوفه، حيث تم تبادل الأحاديث الودية كما تم بحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بالأمن السيبراني وسبل تعزيز أوجه التعاون في هذا المجال، وأكد الجراح على عمق وتميز العلاقات الأمنية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة.

ومن جانبه أشاد د. بيرسون بدور الكويت في إحلال السلام في المنطقة مثمناً ما تم مناقشته من موضوعات خلال اللقاء، مثنياً على حسن الاستقبال والضيافة، وأكد على عمق العلاقات والتعاون بين البلدين في جميع المجالات وخاصة المجال الأمني. ومن جهة أخرى استقبل الوزير الجراح في وقتٍ لاحق سفير الكويت لدى جمهورية كوبا محمد فاضل خلف.

في بداية اللقاء رحب الجراح بضيفه حيث تم تبادل الأحاديث الودية مؤكداً على أهمية دور السفارات الكويتية بالخارج في توطيد العلاقات دولياً وإقليمياً، مثمناً التعاون الدائم والمستمر بين المؤسسة الأمنية ووزارة الخارجية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهته أشاد السفير الخلف بدور وزارة الداخلية بتقديم جميع الخدمات إلى المواطنين خارج الكويت.

