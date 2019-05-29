الأولى

فيما تمر منطقتنا حالياً بظروف غاية في الدقة والحساسية تستدعي القلق من المستقبل، سلّط حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بخبرته وحنكته الضوء على أهم ما يجب أن نتمسك به في مثل هذه الظروف وهو الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية والتصدي لكل من يحاول العبث بهما. هذا هو العلاج الذي وصفه القائد المحنك والسياسي الخبير لمواجهة هذه الظروف.

وقد استخدم سمو الأمير في كلمته بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك عبارات مثل الواقع المرير والتداعيات الخطيرة والويلات التي تعصف بالدول والمخاطر والتحديات، وهي عبارات تدق ناقوس الخطر وتقرع جرس الإنذار محذرة من التهاون في التعامل مع تطورات الأحداث. المنطقة اليوم وما وصلت إليه من توترات كان سمو الأمير قد حذَّر منه مراراً وتكراراً، داعياً سموه في كل خطاباته إلى تحكيم العقل وترجيح لغة الحوار والتفاهم لحل أي خلاف سياسي.

وحينما يتحدث قائد بمكانة وخبرة واطلاع سموه عن الأحداث الجارية فإن ما يقوله يجب أن يكون درساً لكل سياسي ودبلوماسي ومحلل، فقد كان لسموه قدم السبق في رسم سياسة هذه المنطقة وفي وضع لبنات السياسة الخارجية الكويتية التي باتت مثالاً يُحتذى من كل الدول المحيطة بنا.

سمو الأمير حلل الوضع بوضوح وشفافية ووضع العلاج المناسب، محلياً: بالحرص على الوحدة الوطنية، وخليجياً: بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في إطار مجلس التعاون باعتبار ذلك الضمانة في مواجهة المخاطر والتحديات.

إن الأوضاع في منطقتنا تنذر بالمخاطر، حيث تلوح في سماء الخليج غيوم حرب مدمرة ونذر أحداث خطيرة تستدعي منا جميعاً التكاتف والتلاحم والتفاهم والهدوء في التعامل مع الأحداث بحكمة وعقلانية مع الحذر واليقظة والانتباه للتصدي لكل من يريد بوطننا وخليجنا الشر. وحينما يشدد سمو الأمير على أن الوطن أمانة في أعناقنا داعياً سموه إلى الوفاء والإخلاص له حتى يظل عزيزاً قوياً فإن ذلك يمثل خارطة طريق في عملنا، كما أن دعوة سموه لنا جميعاً بالتمسك بمكتسباتنا الوطنية ونهجنا الديموقراطي الثابت يدفعنا إلى مزيد من العطاء لهذا الوطن الذي نتشرف بالانتماء إليه والذي يميزه دستور شامل ومتكامل أكد سمو الأمير المرة تلو المرة على أنه الحامي له وأنه لن يسمح بالمساس به.

وها نحن اليوم نجدد الولاء والسمع والطاعة لسمو الأمير ونعاهده على أن نظل أبناء أوفياء لهذا الوطن مدافعين عنه وعن قيادته بأرواحنا، حريصين على رخائه ونمائه، دافعنا دائماً وأبداً أن قائدنا ووالدنا هو أميرنا المفدى الشيخ صباح الأحمد. اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا، ووحّد على الخير والمحبة كلمتنا.

