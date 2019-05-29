الأولى

في تطور مفاجئ، وسيراً في الاتجاه المعاكس، ومخالفة لما يجمع عليه المواطنون من ضرورة التآزر والائتلاف في هذه المرحلة وفي تلك الظروف التي تمر بها المنطقة، خرج النائبان بدر الملا ورياض العدساني معلنين تقدمهما باستجواب الى وزير المالية د. نايف الحجرف.

الاستجواب الذي تضمن 5 محاور كان محل استغراب ودهشة المراقبين، الذين وصفوه بأنه تغريد خارج السرب، فبينما تدعو كل الاتجاهات السياسية الى وحدة الصف، والى تآزر القوى والجهود لمواجهة التحديات الاقليمية المحيطة بالمنطقة، آثر الملا والعدساني ان يشغلا الساحة باستجواب أقل ما يقال عنه انه قص ولزق وخروج على تنادي المواطنين بالحرص على أمن واستقرار الوطن، ونبذ أي محاولة للنيل منهما، أو احداث مجرد هزة في احدهما.

وقال المراقبون ان الاستجواب الذي وقع في 36 صفحة ضم 5 محاور جاء بعضها مرسلا وخاليا من الأدلة والوقائع، بينما خرج البعض الآخر عن الأولويات المتفق عليها بين السلطتين، فأصبح يمثل عائقا امام الشق التشريعي الذي ينتظره المواطنون من نواب الأمة. فضلاً عن ان تلك المحاور لم يسبق طرحها او مناقشتها مع وزير المالية في اللجان البرلمانية المختصة.

وأضافوا ان بعض محاور الاستجواب ورد قبل ذلك في استجوابات سابقة كان ابرزها الذي قدم في سنة 2012 الى الوزير مصطفى الشمالي.

ومنها على سبيل المثال المتعلق بـاستثمار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة بترولينك القابضة.

ومضى المراقبون يعلقون على الاستجواب المفاجئ مؤكدين ان الظروف لا تحتمله، وان الاوضاع لا تستدعيه، لانه لا يحمل جديدا من جهة، ولا يؤدي الا إلى الهاء المجلس وشغل الحكومة عن مهمات جسام تفرضها عليهما الاوضاع الاقليمية والدولية.

واشاروا الى ان نواب الامة كما يجب عليهم التشريع، وتجب عليهم الرقابة، يجب عليهم كذلك ان يقدروا الامور قدرها، ولا يقدموا على خطوة من شأنها اشغال الساحة بما هو دون المهم، فضلا عن الأهم من القضايا والمستجدات.

وزاد المراقبون قائلين: ان الاستجواب الذي قدمه الملا والعدساني الى الوزير الحجرف ما هو الا اضاعة للجهد والوقت، وتشتيت للاهتمامات في وقت يجدر على كل مواطن فضلا عن النائب أن يعلي مصلحة الوطن ويضعها فوق كل اعتبار.

وكان النائبان بدر الملا ورياض العدساني تقدما الى رئيس مجلس الأمة بالانابة عيسى الكندري في وقت سابق امس بطلب استجواب موجه الى وزير المالية د. نايف الحجرف بصفته مكون من خمسة محاور.

ويتعلق المحور الأول بـتنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية، اما المحور الثاني فقد خصصه مقدما الطلب للاستثمارات وابرز المعوقات فيما يعنى المحور الثالث بـالاضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم. ويتناول المحور الرابع من الاستجواب ما اسمياه انتهاج سياسة غير حصيفة في ادارة اصول الهيئة العامة للاستثمار، فيما تطرق المحور الخامس لـامتناع الوزير عن الاجابة عن الأسئلة البرلمانية بحسب قول النائبين.

الى ذلك أكد وزير المالية د. نايف الحجرف ان الاستجواب المقدم اليه امس من قبل النائبين رياض العدساني وبدر الملا يشكل فرصة مناسبة لتوضيح الجهود التي قمنا بها مع المسؤولين في الجهات المختلفة لمعالجة كثير من الملفات التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، موضحا أن المصلحة العامة والحفاظ على المال العام هو هدفنا الذي لم ولن نحيد عنه براً بقسمنا.

وقال في تصريح له امس: تم إبلاغنا من قبل رئيس مجلس الأمة بالإنابة بتقديم صحيفة استجواب الينا، ونحن نؤكد أن الاستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائب، وسنتعامل معه وفق الأطر الدستورية، فلا يوجد ما نخشاه، خصوصا إننا ننعم بالديموقراطية التي رسم ملامحها الدستور الذي أقسمنا على احترامه.

واضاف: كما نؤكد على تعاوننا التام في جميع الملفات مع أعضاء مجلس الأمة وهذا أساس دستوري أقسمنا عليه خصوصا ان المادة 50 تنص على التعاون بين السلطات، ولاسيما أن المصلحة العامة تجمعنا كفريق واحد من أجل مصلحة الكويت حكومةً ومجلسا، وإن أيدينا ممدودة بحكم مسؤوليتنا والجهات التي نشرف عليها بما يحقق الصالح العام.