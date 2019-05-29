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أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح امس قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة تكرار خروج المطلوبين على ذمة قضايا من المنافذ الحدودية. وأوضحت الوزارة في بيان لها ان اللجنة بدأت مباشرة أعمالها اعتبارا من امس الثلاثاء. من جانبه، اصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام امر عمليات بحجز كلي لقوة قطاع الامن العام اعتبارا من اول يونيو المقبل ولمدة شهر، تنفيذا للخطة الخاصة بعطلة عيد الفطر، بالاضافة الى الاوضاع التي تشهدها المنطقة.

وفي مستجدات حادث كبد الذي أسفر عن مصرع 8 شبان، علمت النهار ان المتسبب في الحادث حدث كويتي، تم عرضه على نيابة الاحداث امس، فأمرت بحبسه اسبوعين على ذمة التحقيق، ولحين ورود التقارير الطبية وتقرير الادلة الجنائية والخبير الفني.