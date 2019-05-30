مال وأعمال

قالت نائب أول للرئيس، إدارة الثروات وتطوير الأعمال في شركة المركز المالي الكويتي دينا الرفاعي، «المركز»: «خلال الربع الأول من عام 2019، بلغت قيمة الأصول العقارية تحت الإدارة في «المركز» 377 مليون دولار عبر منتجات استثمارية مختلفة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وتركيا. وسيواصل «المركز» تعزيز برنامجه الاستثماري المصمم للاستفادة من الفرص ذات القيمة المضافة في الولايات المتحدة الأميركية، وبعض الأسواق الأوروبية مثل بولندا وألمانيا».

وحول استراتيجية «المركز» للاستثمار العقاري الدولي على المدى القريب، قالت الرفاعي: «في ظل التقلبات في أسواق المنطقة، سوف يواصل المستثمرون السعي نحو التنويع الجغرافي للاستثمارات، وذلك عبر الاتجاه إلى المنتجات الاستثمارية الجديدة خارج المنطقة. ويواكب «المركز» هذا التوجه من خلال منتجاته الاستثمارية العقارية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا». وأضافت: «لقد قام «المركز»، منذ عام 1998، بالعديد من الصفقات العقارية في الولايات المتحدة الأميركية عن طريق شركته التابعة مار-جالف التي تقع في لوس أنجلوس كاليفورنيا. وعلى مدى ثلاثة عقود، شارك «المركز» مع شركة مار-جالف في ملكية وتطوير ما يقارب 117 عقار بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 1.5 مليار دولار. وشملت الصفقات فئات العقارات السكنية والمكتبية والتجزئة والصناعية والتخزين الذاتي والأراضي». وذكرت الرفاعي: «وعادة ما نتجنب الاستثمار في العقارات ذات المستأجر الواحد، والتي على الرغم من أنها قادرة على تحقيق عوائد جيدة على الاستثمار، إلا أنها تعتمد على المستأجر وليس على العقار، مما قد يشكل تحدياً استثمارياً مثلما شهدنا في بعض الأمثلة العالمية التي فشلت نتيجة لاعتمادها هذا النموذج. كما نتجنب الاستثمار في الأسواق التي تعتمد على قطاعات محددة، أو الأسواق ذات معدلات العرض المرتفعة، إلى جانب القطاعات ذات المتطلبات التشغيلية المرتفعة مثل الفنادق».

ويحرص «المركز» على تقديم أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال شراكاته الاستراتيجية مع البنوك والوسطاء العقاريين والمؤسسات القانونية والمطورين العقاريين وغيرهم. وتُمكننا شبكة الشركاء من تمويل وهيكلة الصفقات العقارية بكفاءة.

ويعمل «المركز» حالياً على تجديد الشراكة مع شركة وود بارتنرز وهي إحدى الشركات المتخصصة في تطوير العقار السكني، والتي تكلل تعاون «المركز» معها سابقاً في مشروع «ألتا فيلمور» بالنجاح. ويهدف التعاون الجديد إلى تطوير مجمع «ألتا ويرهاوس» السكني في فينيكس-أريزونا.

