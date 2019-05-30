مال وأعمال

احتفالاً بالشهر الفضيل، نظمت «هواوي تكنولوجيز- الكويت» حفل الغبقة السنوي لممثلي وسائل الإعلام المحلية. تمتعت الأسرة الاعلامية بعبق روح التراث التقليدي، وتوجه القائمون على الغبقة بالشكر لوسائل الاعلام على دعمهم ومساندتهم.

وأكد محمد دياب، نائب رئيس المبيعات والشؤون العامة في «هواوي تكنولوجيز- الكويت» على أهمية دور وسائل الإعلام في الكويت ومساهمتها في رحلة نجاح العلامة التجارية. وصرح قائلاً:

«لقد كان عاماً حافلاً بالإنجازات التي حققتها هواوي، ما يدل على ريادتنا والتزامنا بالاستثمار في فرص جديدة للنمو، بدءًا من نشر تقنية الجيل الخامس وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء العالم في عام 2019. على الرغم من الأوقات الصعبة والتحديات الكثيرة. ذكر دياب أن شركة «هواوي تكنولوجيز- الكويت» لاتزال ملتزمة ببناء المهارات وتعزيز دور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودفع الرقمنة إلى الأمام. منذ عام 2015، شملت مساهمة هواوي في تعزيز النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت بافتتاح مركز ابتكاري.

